Yulia Alióshina hace historia como la primera política trans de Rusia: “Quiero sacar al colectivo LGBTQI+ de las tinieblas”

Para nadie es un secreto que la situación de las personas LGBTQI+ en Rusia es menos que ideal: no solo el presidente Vladimir Putin ha prometido no legalizar el matrimonio igualitario mientras esté al frente del gobierno, sino que además afirma que es “un crimen de lesa humanidad” el hecho de que haya niñes trans. Como si eso fuera poco, algunos sectores oficialistas incluso han pedido que se reconozca como “extremismo” a los grupos LGBTQI+, y a las feministas radicales y sin hijos. Aún así, esta comunidad tiene ahora representación en la política rusa Yulia Alióshina, de 31 años, y que se identifica como trans.

Alióshina fue recientemente elegida presidenta del partido Iniciativa Ciudadana en la República de Altái, en Siberia, y fue felicitada por sus compañeros de partido, incluido su fundador, el exministro de Boris Yeltsin. Desde entonces parece haber provocado un shock absoluto en la política de su país: un diputado del partido de Putin (también conocido por su homofobia), Vitali Milónov, sugirió sencillamente “darle una patada” para “mandarla al infierno”, alegando que su nombramiento es “un intento de imponer el estereotipo occidental”. Además, expresó en la estación de radio Govorit Moskvá que “los valores LGTBI no pueden formar parte de la agenda política. Si lo prohibimos en el cine, también debería ser inaceptable que estén en la política rusa”. Por su parte Alióshina solo dice al respecto que “Según Freud, los mayores oponentes de las personas trans, homosexuales… suelen serlo ellos también, pero no quieren aceptarlo”.

En una conversación con el diario español El País, Alióshina, que estudió derecho antes de involucrarse en la política, explica que “algunas personas me han dicho que esas palabras se debían a que soy transgénero. Puede ser [también] porque represento a un partido liberal y democrático. Es difícil sacar una conclusión”. Cuenta que en un principio no reveló ser una persona trans “porque pensábamos que no hacía falta remarcarlo. Una de las principales posiciones del partido es que todo el mundo es igual, da igual si es trans o cis”, pero que después de una entrevista donde un periodista trató el tema, lo reveló sin problema alguno. “Supuse que, si no lo decía yo, lo dirían mis rivales políticos. Y creo que la política debe ser abierta y sincera, como en Europa”. Según la política, la Internet “explotó” tras conocerse la entrevista.

Para Alióshina, lo más importante es hacer política para todos, y aunque la discriminación por orientación sexual es solo un tema más en su agenda, admite que su presencia en la palestra es importante. “El colectivo LGBTQI+ se encuentra en Rusia inmerso en la oscuridad. El Gobierno hace que se encierre en el armario y no salga. Y si el Gobierno les hace esconderse, hay que hablar abiertamente. Además de otros objetivos importantes, mi aproximación a la política busca abrir la puerta a las personas trans, a los homosexuales y que esta parte de la sociedad salga de las tinieblas”.

Sin embargo, ya está encontrando algunos obstáculos: el pasado 16 de diciembre, el Parlamento de Altái le impidió el acceso a una sesión pese a que había solicitado permiso con los dos días de margen que pide el reglamento para miembros no electos. Al final, Alióshina e Iniciativa Ciudadana decidieron no asistir, prefiriendo “la colaboración constructiva” con el resto de los partidos que así lo deseen. Aunque Iniciativa Ciudadana no está en el parlamento y es una organización pequeña, la presidencia de Alióshina ha sido muy mencionada, y para ella, está bien: “Hacía tiempo que buscaba un partido demócrata, liberal; una formación que defendiese las elecciones al estilo occidental. Esto asusta a los partidos estatales de Rusia”. Para Alióshina, las cosas apenas están comenzando, y aunque sabe que en su futuro se avecinan trabas, no se arrepiente de nada. “Mi esfuerzo, mi tiempo y mi energía no los gasté en vano”.

