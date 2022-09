“You”: Joe Goldberg se reinventa en el primer adelanto de la cuarta temporada de la serie de Netflix

Ya ha pasado un buen tiempo desde que hemos sabido del tóxico asesino Joe Goldberg, pero este fin de semana, Netflix finalmente reveló un primer vistazo a la esperada cuarta temporada de You, además de confirmar su fecha de estreno. Como bien recordamos, el show gira en torno al psicópata, acosador y asesino en serie Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley). Durante el transcurso de la tercera temporada, Joe se convirtió en el mejor padre de familia con Love Quinn (Victoria Pedretti)… hasta que sus instintos asesinos sacaron lo mejor (¿o peor?) de él. Ahora, parece que Joe está a punto de reinventarse a sí mismo una vez más.

En el nuevo adelanto de You, Joe dice: “Ya no soy el adorable gerente de una librería en Nueva York, ni el dependiente de una tienda en Los Ángeles, ni el cariñoso marido de los suburbios”, mientras se acerca a la cámara con un elegante traje. Esta vez es el profesor Jonathan Moore. “Permítanme que me presente”, continúa. “He pasado por un poco de refinamiento”. La cuarta temporada de You comenzó a rodarse con algunas adiciones al elenco: Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman y Ed Speleers. Gage interpretará a Adam, el hijo cariñoso, divertido y juerguista de una familia adinerada, mientras que Ritchie interpretará a la nueva protagonista femenina de la serie, Kate, una directora de una galería de arte inteligente, independiente y desconfiada que protege a su mejor amiga, la salvaje y famosa socialité Lady Phoebe (Keeper).

Puede que Joe se reinvente en la cuarta temporada, pero el actor Badgley confirmó recientemente que la búsqueda asesina de su personaje para ser feliz para siempre seguirá dando que hablar. “Creo que Joe seguirá siendo el mismo”, dijo Badgley a TV Line. “Alguien tan profundamente enfermo, perturbado, traumatizado y violento tiene un serio obstáculo ante sí si alguna vez va a sanar y cambiar. No sé si es posible para alguien que ha llegado tan lejos”. La primera parte de la cuarta temporada de You llegará a Netflix el 10 de febrero de 2023, mientras que la segunda parte lo hará el 10 de marzo. Dale un vistazo al teaser a continuación.

