“WeCrashed”: Dale un vistazo a Jared Leto y Anne Hathaway en el primer tráiler de la nueva serie de Apple TV+

Mientras esperamos por el estreno de Morbius, veremos a Jared Leto junto a Anne Hathaway en la televisión, más específicamente en la próxima serie de Apple TV+, WeCrashed. Como muestra el nuevo tráiler, está basada en la irreal historia real del ascenso y caída de WeWork, una empresa que ofrece espacios de coworking en las ciudades y pasó de ser un solo edificio a una marca valorada en USD $47.000 millones en menos de una década. Pero la caída en desgracia, liderada por su… eh, singular CEO, duró menos de un año.

Esta es la sinopsis oficial: “WeCrashed está inspirada en hechos reales — y en la historia de amor que está en el centro de todo. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global valorada en 47.000 millones de dólares en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué ocurrió?”. Junto a Leto y Hathaway en el reparto del nuevo drama están Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle.

WeCrashed está escrita y co-dirigida por Lee Eisenberg y Drew Crevello. La serie está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra, que son los responsables de la popular serie de televisión This is Us y de la película Crazy, Stupid Love. WeCrashed se estrena en Apple TV+ el 18 de marzo, con nuevos episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 22 de abril. Puedes ver el primer tráiler a continuación.

