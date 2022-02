VIH: Nuevos casos en personas heterosexuales superan a los de personas gay y bisexuales por primera vez en 10 años

El número de nuevos diagnósticos de VIH entre personas heterosexuales es superior al de homosexuales y bisexuales por primera vez en una década, según las últimas cifras. La noticia fue dada por Metro el día de hoy, quienes destacaron que la mitad de las personas con el diagnóstico fueron heterosexuales, frente al 45% en hombres homosexuales y bisexuales. Las cifras corresponden a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que esta semana realiza su Semana Nacional de la Prueba del VIH.

El primer descenso en los nuevos diagnósticos de VIH entre hombres homosexuales y bisexuales se produjo en 2014, y ha continuado cada año desde entonces. Los expertos creen que este descenso es el resultado de la creciente disponibilidad de la píldora de prevención del VIH, PrEP y de la promoción específica de las pruebas rutinarias del VIH durante la última década.

Publicidad

Organizaciones como Terrence Higgins Trust, una organización benéfica dedicada a la salud sexual y el VIH, esperan que esta situación se repita en toda la población, y que permita crear conciencia tanto en heterosexuales como en homosexuales. De acuerdo con el reporte, las personas heterosexuales son mucho más propensas a recibir un diagnóstico tardío, lo que significa que el daño al sistema inmunitario ya ha comenzado por parte del virus.

Más de la mitad (51%) de las mujeres, el 55% de los hombres heterosexuales y el 66% de los mayores de 65 años a los que se les diagnosticó el VIH en el último año lo hicieron en una fase tardía. Esto se compara con solo el 29% de los hombres homosexuales y bisexuales que recibieron el diagnóstico en esta fase. Allan Batcock, un hombre hétero que vive con el VIH desde hace 12 años, dice al medio que “uno de los mayores problemas actuales del VIH es el diagnóstico tardío: alguien que ha vivido con el VIH durante mucho tiempo y no lo sabe. Como los hombres heterosexuales no están clasificados como de riesgo, no se hacen la prueba. Las mujeres heterosexuales están en el mismo barco. Ahí es donde está el problema”.

Por ello, invita a todas las personas heterosexuales a hacerse con regularidad la prueba. “Si eres sexualmente activo, debería ser como ir al dentista cada pocos meses. Hacerse una revisión de ITS debería ser lo mismo que ir al dentista. Antes pensaba que esto no me afectaba. ‘Solo afecta a los gays y a los africanos'”, pensaba Allan. “El VIH ya no es una sentencia de muerte, es una enfermedad tratable. Hay cosas mucho peores que se pueden contraer”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?