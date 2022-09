Una universidad londinense prohíbe que las compañías de combustibles fósiles recluten a sus alumnos

Una universidad del Reino Unido decidió excluir a las empresas de combustibles fósiles de sus servicios profesionales, afirmando que está comprometida con la lucha contra la crisis climática. La Universidad Birbeck de Londres informó esta semana que ya no invitará a las empresas petroleras y de gas a las ferias profesionales ni anunciará sus oportunidades de trabajo a los estudiantes debido a su impacto medioambiental.

La decisión es consecuencia de una campaña, apoyada por el grupo estudiantil People & Planet, para cortar las vías de contratación de las empresas de combustibles fósiles. La campaña ya está activa en decenas de universidades del Reino Unido.

De esta manera, las empresas de combustibles fósiles también tendrán prohibida cualquier otra oportunidad de contratación a través de su servicio de carreras. El servicio de carreras de la universidad, que ayuda a 14.000 estudiantes a mejorar su empleabilidad y a encontrar trabajo, anunció la medida en una nueva política de carreras.

“Birkbeck Futures no mantendrá relaciones de ningún tipo con empresas petroleras, de gas o mineras como parte de nuestro compromiso de aumentar la sostenibilidad y hacer frente a la crisis climática”, dijeron. “Esto incluye, pero no se limita a, la asistencia a ferias de carreras y otras oportunidades de reclutamiento, la publicación de vacantes de roles, patrocinios y publicidad”. La política añadió: “Los puestos de trabajo realizados por o en nombre de empresas petroleras, de gas o mineras, en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra la crisis climática, no serán aprobados por Birkbeck Talent”.

Julius Cassebaum, de Birkbeck Futures, dijo: “Como la crisis climática continúa, estamos orgullosos de ayudar a minimizar la exposición a esas industrias en cualquier capacidad que podamos”. Cassebaum, quien es un asesor de carreras profesionales en la universidad, añadió: “Esperamos que nuestro compromiso pueda ser un trampolín para que otras universidades sigan este ejemplo”.

