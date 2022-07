Un nuevo estudio revela por qué es bueno contactar a esos amigos con quienes no hablamos hace tiempo

¿Te gustaría ponerte en contacto con un viejo amigo con el que hace tiempo que no hablas, pero te preocupa que no se alegre de saber de ti? Pues bien, si la preocupación es lo que te frena, una nueva investigación puede animarte a tomar el teléfono apenas termines de leer esto. Según un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology, una serie de experimentos en los que participaron casi 6.000 personas revelaron que la gente subestima sistemáticamente cuánto aprecian los demás en su círculo social un contacto inesperado, ya sea por teléfono, texto o correo electrónico.

“A menudo, cuando las personas se cruzan en nuestra mente y nos preguntamos cómo están, nos preguntamos si deberíamos tenderles la mano”, afirma la autora principal del estudio, la doctora Peggy Liu, profesora asociada de administración de empresas en la Universidad de Pittsburgh. “Espero que esta investigación elimine una de las barreras que podrían interponerse en el camino de la gente para tender la mano”. En un experimento, Liu y sus colegas pidieron a 100 participantes que recordaran la última vez que se acercaron a alguien de su círculo social solo para ponerse al día después de mucho tiempo sin interactuar. A otros 100 voluntarios se les pidió que recordaran una situación similar, pero en este caso eran ellos los que recibían la llamada telefónica, el texto o el correo electrónico.

A continuación, se pidió a los voluntarios que valoraran en una escala de siete puntos (que iban desde “nada” hasta “en gran medida”) cuánto se había apreciado el contacto. Los investigadores descubrieron que, por término medio, cuando las personas se encontraban en el extremo receptor de un contacto imprevisto, calificaban su agradecimiento con un puntaje significativamente más alto de lo que las personas que las llamaban pensaban: 5,87 frente a 5,50.

En otro experimento, los investigadores reclutaron a estudiantes universitarios a los que pidieron que nombraran a un compañero de su círculo social con el que solían tener encuentros agradables pero con el que no habían interactuado recientemente. Se les pidió que escribieran una breve nota a su compañero diciendo que querían “saludarlos” y también que adivinaran la acogida que tendría la nota.

Los amigos recibieron las notas por correo electrónico junto con una encuesta anónima en la que se les pedía que valoraran la nota. Una vez más, los remitentes subestimaron la acogida de sus notas. Su valoración media fue de 5,57, frente a la de 6,17 de los receptores. En los experimentos, los receptores valoraron más su agradecimiento cuando la comunicación era inesperada. “Cuando es realmente sorprendente, el agradecimiento recibe un verdadero impulso”, dijo Liu. “Creo que el hilo conductor de estos diversos hallazgos es que las personas que tienden la mano no se dan cuenta de cuánto aprecian los demás estar en el extremo receptor”. Así que escríbele a esa persona que tienes tiempo sin contactar: te lo agradecerá.

