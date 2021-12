Un niño venezolano de 13 años descubre un asteroide y la NASA lo certifica

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) certificó recientemente a un niño venezolano de 13 años por el descubrimiento de un asteroide: se trata de Miguel Rojas, es oriundo de Barquisimeto, estado Lara, y quien descubrió el pasado mes de abril el asteroide 2021GG40, que orbita entre los planetas Marte y Júpiter. “Con mucha emoción, les comparto el reconocimiento que me ha hecho llegar la NASA, mi descubrimiento preliminar ahora es provisional, es decir, la NASA ya certificó que he descubierto un asteroide. Su nombre temporal es 2021GG40 (…)”.

“Voy por ti, Elon Musk”, dijo, cerrando el mensaje.

Rojas es estudiante del Colegio Rioclaro en Barquisimeto, y desde muy joven, ha estado interesado por el espacio: dice que quiere ser ingeniero espacial. “Toda mi vida me ha interesado el espacio. Desde muy pequeño”, comentó en una entrevista con BBC Mundo. “Mis primeros libros fueron los que me impulsaron a conocer más sobre el mundo de la astronomía y la ciencia”. Mary Ramos, la madre de Miguel, cuenta que todo comenzó para él cuando tenía 5 o 6 años. “Veía los videos y me decía ‘mamá, yo quiero un libro de esos'”, relata Ramos. “Y cuando yo veo los libros me pregunto que cómo hacía para entender. Y sin embargo, los leyó; y como no lo entendía lo volvía a leer, buscaba más videos en YouTube”, dice Ramos. “Para él resultaba fácil. E incluso me lo explicaba a mí, que no sé del tema”.

¿Cómo terminó descubriendo el asteroide? Pues Miguel se unió a una organización llamada Órbita CI 130 en conjunto con la Asociación Larense de Astronomía. La primera es una organización privada sin fines de lucro que se enfoca en darle asesoría y mentoría a niños y adolescentes venezolanos con altas capacidades, talento y superdotación: en noviembre del 2020 comenzó su búsqueda analizando imágenes de la International Astronomical Search Collaboration (IASC, o la campaña internacional de búsqueda de asteroides), tomadas por el telescopio Pan-STARRS (lo que en español sería Telescopio de Sondeo Panorámico y Sistema de Respuesta Rápida).

Miguel se dedicó a hacer el análisis de las imágenes con un software especial para el que recibió entrenamiento; luego redacta un informe, describiendo todo lo que observó. Posteriormente, un astrónomo profesional revisa el informe y compara los objetos hallados por Miguel con una base de datos, y si este corrobora que el objeto encontrado es nuevo, este pasa a ser un “descubrimiento preliminar”, que fue lo que sucedió con el joven de 13 años. Su descubrimiento fue enviado a distintos observadores en todo el planeta, quienes confirman meses después luego de la observación a través de telescopios, y si coinciden en que se trata de un nuevo objeto, este pasa a ser un “descubrimiento provisional”.

Así, el asteroide que Miguel había detallado ahora se llama 2021GG40 tras el certificado recibido por la IASC, la NASA y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii. Como si esto fuera poco, tiene al menos otros seis descubrimientos preliminares cuyo veredicto sigue esperando. Mientras tanto, sigue enfocado en su amor a la ciencia y en el futuro: “Mi objetivo es seguir estudiando y aprendiendo cada día para llegar a esas campañas y hacer un aporte importante para dejar a mi país y a mi estado muy en alto”, dice. “Esto es solo el comienzo de una cantidad de seguimientos, avances, historia, trabajo, dedicación, constancia, perseverancia. Me gustaría trabajar en la NASA como ingeniero espacial y dejar un aporte en el mundo, en la humanidad. Ese es mi sueño. Estoy seguro y apuesto bastante a que la ciencia y la astronomía son el futuro tanto de la humanidad como de la tecnología”.

