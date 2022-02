Un colegio de Colombia devuelve a niña por no tener zapatillas blancas

Esta semana se suscitó una situación insólita en un colegio de Bogotá, que no permitió la entrada a clases de una de sus alumnas por no llevar zapatillas deportivas blancas como parte del uniforme reglamentario. Al parecer, el colegio Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arborizadora Baja de la localidad Ciudad Bolívar, negó la entrada a la menor Salomé Vergara por no llevar los zapatos, y que según la institución son parte del uniforme deportivo que la familia aún no ha podido comprar.

La noticia se viralizó esta semana a través de redes sociales,c on un video de TikTok en el que se ve al padre de la niña visiblemente frustrado en la portería de la institución educativa, alegando que a su hija se le está violando su derecho a la educación por un par de zapatos. Incluso se le escucha exigir la devolución de todo su dinero, puesto que la niña ya tiene el resto de la indumentaria y hasta la agenda oficial de la institución.

Publicidad

Esto pasó en Bogotá …

No dejaron entrar a una niña al colegio porque no llevaba unos tenis blancos.



Ahí qué @Mineducacion pic.twitter.com/32X75uwgA6 — Alexa Rochi 🤨 (@AlexaRochi__) February 15, 2022

Luego de conocerse la noticia, la niña subió otro vídeo en TikTok agradeciendo el apoyo de las personas, invitando a no quedarse callados cuando ocurran injusticias como la que le sucedió a ella.

Ella es Salomé Vergara y NO la dejaron entrar al colegio porque NO llevaba tenis blancos.

¡Valiente Salomé!#PrimeroMiEducaciónDespuésUnosTenisBlancos.

¿Alguien sabe el nombre del colegio? pic.twitter.com/vqlKgEsEhs — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) February 16, 2022

En respuesta al hecho, la Secretaría de Educación de Colombia emitió un comunicado en donde se le recordaba al colegio las obligaciones éticas que tienen con los estudiantes, indicando que se había designado a un grupo de funcionarios, quienes realizarán una visita al colegio en cuestión, “con el propósito de indagar lo sucedido de manera directa y así orientar las acciones pertinentes que se llevarán a cabo”.

Publicidad

Desde @Educacionbogota informamos que, frente al caso registrado en redes sociales, en el que presuntamente el colegio privado Liceo Pedagógico Madrigal de Ciudad Bolívar, restringe el derecho a la educación de una menor de edad por no tener tenis blancos. (1) pic.twitter.com/fdHTGZu1AF — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) February 16, 2022

Por su parte, el Liceo Pedagógico Madrigal también decidió hablar sobre lo sucedido. En su página de Facebook, dijeron que en la institución “no se devuelven estudiantes por causales menores y menos por unos tennis”, y que el uniforme es una forma de reforzar la identidad institucional. También señalaron que se ofrecieron a negociar con la familia para que la niña tuviera más plazo para completar su uniforme, y que incluso dejaron pasar a la menor y a su padre, pero este último se mostró “intolerante y negativo” y no aceptó ningún acuerdo con la institución. Así, afirmaron que no se le había impedido el paso a la alumna, y que no se le violó su derecho a la educación.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?