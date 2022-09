Tráiler de “Suzume no Tojimari”: Makoto Shinkai vuelve con otra hermosa aventura en anime tras “Weathering With You”

El director de Your Name and Weathering With You, Makoto Shinkai, vuelve con otra película este año, llamada Suzume no Tojimari, que nos trae la historia de Suzume, una joven de 17 años que, tras un encuentro con un joven que busca un portal, viaja a buscar una vieja puerta en una casa abandonada en las montañas. Hipnotizada por un poder invisible, abre la puerta, lo que lleva a la apertura de las “Puertas del Desastre” que se abren por todo Japón iniciando una serie de catástrofes, así que tendrá que embarcarse en un viaje para cerrar estas puertas y poner fin a los desafortunados acontecimientos que se ciernen sobre la gente.

El tráiler de la película comienza con el encuentro de Suzume con un joven que le pregunta “¿Hay una puerta cerca?”. Con escenas de una puerta en medio de un edificio abandonado, vemos a continuación a Suzume abriendo la puerta y dando la bienvenida a una serie de desastres. La cinta cuenta con Kenichi Tsuchiya como director de animación, mientras que Nanoka Hara y Hokuto Matsumura han puesto sus voces a los personajes principales Suzume y Sōta, respectivamente.

Suzume no Tojimari se estrenará el 11 de noviembre de 2022 en los cines de Japón. Crunchyroll, Sony Pictures y Wild Bunch International estrenarán la película en todo el mundo a principios de 2023. Disfruta del tráiler a continuación.

