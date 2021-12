“The Unbearable Weight Of Massive Talent”: Pedro Pascal es un superfan de Nicolas Cage en este demente tráiler

2021 marcó otro año de compromiso inquebrantable de Nicolas Cage para protagonizar prácticamente cualquier película que su agente le ofrezca, como Prisoners Of The Ghostland y Pig (una de nuestras favoritas de este año). Al parecer, el 2022 continuará con esta tradición, pues el próximo año trae cuatro películas más a su amplio catálogo. La primera se titula The Unbearable Weight Of Massive Talent, protagonizada por Cage como… él mismo. Cuando el actor pasa por momentos difíciles financieros, acepta aparecer en la fiesta de cumpleaños del multimillonario Javi (Pedro Pascal) a cambio de un millón de dólares.

Sin embargo, hay una trampa: la verdadera razón por la que Cage acude a la fiesta es que está encubierto como informante de la CIA para reunir información sobre Javi, que no solo es un superfan de Nic Cage, sino también un capo del crimen mexicano. Entre charlas cinéfilas y revivir viejas actuaciones, ¿conseguirá Cage volver a Hollywood con vida? Junto a Cage como Cage y Pedro Pascal, la película también está protagonizada por Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris, Lily Sheen y Jacob Scipio. Paco León, Alessandra Mastronardi y Joanna Bobin completan el reparto principal.

The Unbearable Weight Of Massive Talent llega a los cines el 22 de abril, por cortesía de Lionsgate. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

