¿Te sobra agua en tu botella de plástico reutilizable? Un estudio explica por qué no debes beberla

¿Has experimentado alguna vez que el agua tiene un extraño sabor después de haber estado en una botella de plástico reutilizable durante un tiempo? Parece que hay una buena razón, aunque bastante preocupante, para ello. Recientemente, dos químicos de la Universidad de Copenhague estudiaron qué sustancias químicas se liberan en las botellas reutilizables de plástico blando… y los resultados fueron toda una sorpresa.

“Nos sorprendió la gran cantidad de sustancias químicas que encontramos en el agua después de 24 horas en las botellas. Había cientos de sustancias en el agua, incluidas sustancias nunca antes encontradas en el plástico, así como sustancias que son potencialmente dañinas para la salud. Después de un ciclo de lavavajillas, había varios miles”, cuenta Jan H. Christensen, profesor de química analítica ambiental del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de la Universidad de Copenhague.

Publicidad

El profesor Christensen y su compañera de investigación, Selina Tisler, detectaron más de 400 sustancias diferentes procedentes del plástico de las botellas y más de 3.500 sustancias derivadas del jabón para lavavajillas. Una gran parte de ellas son sustancias desconocidas que los investigadores aún no han identificado. Pero incluso de las sustancias químicas identificadas, la toxicidad de al menos el 70% sigue siendo desconocida. En el estudio, publicado en el Journal of Hazardous Materials, se probaron tres tipos diferentes de botellas para beber: dos de las botellas son de plástico biodegradable y se utilizaron tanto botellas nuevas como muy usadas. Las botellas se analizaron antes y después de lavarlas a máquina, y tras cinco aclarados adicionales en agua del grifo. En sus experimentos, los investigadores imitaron la forma en que muchas personas suelen utilizar las botellas de plástico de las bebidas, pues la gente suele beber agua que ha permanecido en las botellas durante varias horas.

“Lo que más se libera tras el lavado a máquina son las sustancias jabonosas de la superficie. La mayoría de las sustancias químicas que provienen de la propia botella de agua permanecen tras el lavado a máquina y el aclarado adicional. Las sustancias más tóxicas que identificamos se produjeron después de que la botella estuviera en el lavavajillas, presumiblemente porque el lavado desgasta el plástico y, por tanto, aumenta la lixiviación”, explica la investigadora postdoctoral y primera autora, Selina Tisler, del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales. En las nuevas botellas reutilizables, cerca de 500 sustancias diferentes permanecían en el agua tras un aclarado adicional. Más de 100 de estas sustancias procedían del propio plástico.

La investigadora subraya que aún no han llegado a la conclusión de si el agua de las botellas es perjudicial para la salud, ya que actualmente solo disponen de una estimación de las concentraciones de las sustancias y aún no se han completado las evaluaciones toxicológicas. “El hecho de que estas sustancias estén en el agua, no significa que el agua sea tóxica y nos afecte a los humanos. Pero el problema es que no lo sabemos. Y en principio, no es tan bueno beber residuos de jabón u otras sustancias químicas”, dice Tisler. “Aunque todavía no podemos decir si las sustancias de las botellas reutilizables afectan a nuestra salud, en el futuro utilizaré una botella de vidrio o de acero inoxidable de calidad”, afirma Jan H. Christensen.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?