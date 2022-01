“Tallas Para Todes”, el proyecto de ley que busca establecer un sistema único e inclusivo de tallas en Chile

Recientemente, las diputadas chilenas Gael Yeomans (CS), Marcela Sandoval (RD) y Erika Olivera (RN) lanzaron la propuesta de un un proyecto de ley que busca la creación de un Sistema Único de Tallas a nivel nacional, para de esta manera acabar de una vez por todas con la discriminación en base a las tallas y de la misma forma, cuidar un poco más el medio ambiente.

La iniciativa nació del proyecto Tallas Para Todes en Instagram, creado en 2019 por la diseñadora Antonia Larraín (quien también se unió al lanzamiento de proyecto de ley parlamentario), con la idea de “generar conciencia sobre el nivel de discriminación que existe en la industria de la moda respecto a la casi nula variedad de tallajes que este rubro nos ofrece, marginando así a la mayoría de las personas, invisibilizando los cuerpos y creando estereotipos irreales e inalcanzables de belleza”.

Según un reporte de CNN Chile, la idea es que no haya que sufrir “cada vez que necesitamos encontrar algo tan básico como un pantalón o ropa interior. (…) De lo que se trata este proyecto, es hacer un estudio de los cuerpos de Chile y por ese estudio, crear una tabla de tallas que sea única, donde todas las marcas puedan adaptar su tallaje”. La diputada Gael Yeomans explicó que la idea es homologar las talles con todos los productos confeccionados en Chile, y se importe “a tallas que sean conocidas por todos, con los centímetros y todas las mediciones para que haya claridad y así no tengamos que devolver la ropa y cuidar nuestro medioambiente. Pero también porque hay mucha presión, hay estereotipos sobre nuestros cuerpos y se generan también problemas en la salud mental”.

Por su parte, la diputada Erika Olivera destacó que “no queremos más estereotipos, ni más discriminación”, mientras que Marcela Sandoval explicó que la iniciativa “es muy importante porque no solo vamos a estar fomentando la no discriminación en base a las tallas y a las diferencias de cuerpos que tenemos todas y todos, sino que también vamos a contribuir a que no se deseche ropa y sea bien usada y contribuyamos también a cuidar nuestro planeta”.

Con el proyecto, se evitaría que haya artículos que en una marca son talla M y en otra tienda son L o XL para la misma persona; del mismo modo que ciertas prendas varían de número y pueden ser 40, 42 o 44 dependiendo de quien lo fabrique.

