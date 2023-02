Sam Smith responde a las críticas por su nuevo vídeo: “Nunca es demasiado”

Parece que Sam Smith ha respondido a las reacciones contra su extravagante y seductor nuevo vídeo musical. El fin de semana, Smith dejó caer el clip oficial de su tema I’m Not Here To Make Friends, donde se muestra a Smith como una visión en rosa gracias a un vestido hecho a medida por Tomo Koizumi, y llegando a una fiesta en un helicóptero dorado. Acompañade de bailarinas con polainas y corsés, Smith se balancea desde una lámpara de araña con una capa dorada brillante. A continuación, comanda la sala adornada con gemas, glitter y cubrepezones. Como se imaginan, es quizá el vídeo musical más fastuoso de Smith hasta la fecha, un maravilloso recorrido visual por su momento de diva.

Sin embargo, algunas personas en Internet han llegado a tachar a Smith de “monstruoso” y a ser el blanco de su odio por ser “no apropiado” para los niños, pues el clip merecía restricción de edad. La producción del clip también fue calificada de provocativa y sexualizada. En respuesta a las reacciones, Smith tuiteó una frase sencilla: “nunca es demasiado”. En la imagen adjunta, le cantante de Unholy aparece ataviade con un abrigo de plumas y un tocado a juego.

Publicidad

Never too much ✨ pic.twitter.com/ANKVPEvoXV — SAM SMITH (@samsmith) January 29, 2023

Los partidarios de Sam salieron en masa en su defensa y pusieron de relieve la doble moral de la industria: cómo los artistas cis y hétero que demuestran su sexualidad en su arte no son objeto de las mismas críticas. Otros, con mucha razón, afirmaron que las criticas a Smith se amplificaron por el hecho de que es queer y de talla grande, y que en este ambiente de retórica anti-LGBTQI+, cualquier excusa es buena. Lo más sorprendente es ver también cómo la misma comunidad LGBTQI+ le ha criticado por verse “messy” y no como le modele de una editorial de moda de Hedi Slimane las 24 horas del día. Las cosas lamentablemente se reducen a lo que un usuario de Twitter explicó muy claramente: “El odio a Sam Smith es tan asqueroso. No respetando sus pronombres, hablando de su cuerpo. Maduren. No sean mezquinos porque su confianza en ustedes mismos es nula y no pueden soportar ver brillar una persona gorda afeminada. Me encanta verle prosperar y el resto de ustedes pueden AHOGARSE”.

Publicidad

estoy hasta la verguisima de los gays y su odio irracional a sam smith, ni tantito tratan de ocultat su NBfobia, gordofobia, Sam reinisime q siga haciendo bops y vistiendose como quiera Publicidad — bueno y a ti q te importa (@DumbTeenBoy7) January 26, 2023

Lo de Sam Smith es de estudio, ahí se ve como se dirige la discriminación y odio… Se te acepta ser un artista LGBT+ siempre que seas gay, blanco y delgado… Pero si pasas a ser NB y gordo vas sufrir odio sin sentido 😌 Publicidad — Coro (@CoroDizey) January 30, 2023

Recientemente, Smith habló con Rolling Stone UK sobre cómo ha cambiado su imagen de sí misme a lo largo de su vida. “Tenía miedo de expresar ciertas cosas”, señala. “Mi sexo en la música. Mi felicidad dentro de la música… Siempre he sido alguien que quiere presionar”, comparte también Smith, que recuerda cómo “llevaba ropa totalmente femenina y maquillaje completo en el colegio”. Además, reveló que su más reciente álbum, Gloria, “es una celebración de todos los géneros y todas las divas femeninas, vocalistas y escritoras pop.” Quería que este álbum fuera “desafiante”: “Creo que por fin he dejado salir a mi Gloria”.

En 2019, Smith admitió que se sentía cohibide si les fotografiaban sin camiseta y que a menudo se morían de hambre en previsión de una sesión fotográfica. “En el pasado, si alguna vez hacía una sesión de fotos con tan solo una camiseta puesta, me mataba de hambre durante semanas y luego me analizaba en cada foto y luego normalmente la criticaba”, escribió en Instagram. Sin embargo, decidió “reivindicar” su cuerpo, diciendo que era hora de “dejar de intentar cambiar este pecho y estas caderas y estas curvas que mi madre y mi padre hicieron y aman tan incondicionalmente”. Disfruta del vídeo de I Am Not Here To Make Friends de Sam Smith a continuación.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?