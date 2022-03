Es imposible hablar de la escena del trap chileno sin hablar de Young Cister, que en los últimos años ha dado prueba de querer experimentar y explorar distintos sonidos, siempre en la vena del R&B progresivo y el hip hop. Nacido como Esteban Cisterna en la comuna de Quilicura, Santiago de Chile, hace 25 años, siempre demostró un especial por la música, especialmente por el rap. Durante su adolescencia, se empapó del rap de la vieja escuela antes de comenzar a rimar por su cuenta y con sus compañeros de barrio, con quienes formó un grupo de cumbia de villera influenciado por la movida musical argentina.

Sin embargo, poco c poco fue evolucionando, dejando el güiro por los sintetizadores y el auto-tune, convirtiéndose en productor y hasta armando junto a su amigo Nfx el grupo New Way, con quienes subió a SoundCloud un demo en el que exploraba con géneros como el boom bap y el trap. Por fortuna fue uno de los que lograron seguidores en Internet, y desde entonces producciones como Xtaciss, 96, Eqilibrio (junto a Polimá Westcoast) y ambos EP de Perreamos? lo han llevado a ser uno de los favoritos del género. Cister se mantuvo ocupado durante la pandemia, y tras singles como EYES ON MY ICE y Duro, aterriza en el 2022 con otro EP, llamado LO MÁS XULO DE TU INSTA.

El mismo Cister define la producción como “un álbum muy versátil, con diferentes ritmos, con distintos matices, distintos moods, ritmos, colores, sensaciones y sé que le gustará a la gente, es un sube y baja de emociones que reflejan tal cual soy…. hay un género en el álbum que nunca antes experimenté (…), es lo que vivo y siento, experiencias que trato de plasmar en las canciones”. Con 6 canciones, el EP se extiende unos 18 minutos y cuenta con la colaboración de productores como Taiko, LUYO, The44thfloor, Zeferiah, Brizy Beatz, Lesz y Dan Darmawan, quienes se encargan de destacar la versatilidad del chileno, sin dejar atrás los sonidos que lo caracterizan.

LO MÁS XULO DE TU INSTA arranca con DOLCE, un tema en el que une fuerzas con el argentino Duki, y en el que ambos hacen gala de su flow sobre un beat brillante y una armonía que se desliza como si se tratara del warm-up en el club. Le sigue LUV, un banger bañado de neón que suena como un caramelo espeso y que nos sumerge en una aventura romántica y sensual, entre los recuerdos y el anhelo, que sirve como antesala perfecta a BRICKELL, que en menos de tres minutos deja caer un beat brutal, referencias a PARTYNEXTDOOR e imágenes de una noche inolvidable en las costas de Miami. Las rolas sensuales continúan con OH LA LA y sus líricas de llamas y cuerpos entregados a la pasión, antes de que comience el lado más electrónico de la producción: NOSTALGIA suena como un lado B de The Weeknd durante sus primeros segundos antes de que las distorsiones del beat marquen el final de este EP con un marcado sabor a pop.

Lo mejor de LO MÁS XULO DE TU INSTA llega al final, con Casi Amor de Verano, producida por Dan Darmawan y que pisa directamente en el pop electro de los 80 y en los elementos más característicos del trap de manera sutil para llevarnos a otro paisaje sonoro que se siente como una balada pop a la orilla del mar. Nos complace ver la evolución de Young Cister como artista en este EP, y en especial su versatilidad, pues demuestra que puede dominar fácilmente otros terrenos musicales como la electrónica y sonidos más acústicos. Mientras esperamos su próximo disco, LO MÁS XULO DE TU INSTA es un viaje refrescante que esperemos lleve a Cister a un público más amplio y diverso que aprecie el talento de este chileno.

Puedes escuchar LO MÁS XULO DE TU INSTA en su totalidad a continuación.

