Miley Cyrus tiene muchas caras. Sin embargo, sigue teniendo la misma voz, reconocible en producciones a veces ultra pop, a veces country, hip-hop o incluso electro. Con su último disco lanzado en el 2020, Plastic Hearts, la cantante parece haberse adentrado en la identidad que mejor le va: la de estrella del rock’n’roll, y lo cierto es que encarna esta era con referencias de los 70 y los 80 con facilidad, incorporando el pop que la sigue a donde quiera que va musicalmente. En ese entonces, Miley dijo que empezaba desde cero, tras un sonado divorcio y un borrón y cuenta nueva sentimental. Se había encontrado a sí misma como una mujer liberada que no necesita a nadie, cantándolo alto y claro, con su voz ronca hecha para cantar rock en grandes estadios.

Así llegamos a ATTENTION: MILEY LIVE, su primera producción en un par de año, y la primera vez que se atreve a lanzar un disco completamente en vivo. “¡Este no es sólo MI álbum en vivo, es NUESTRO álbum!”, escribió en su Instagram el día del lanzamiento. “Mis fans y yo hemos colaborado en esta lista de canciones. Les pregunté a ustedes lo que querían escuchar y preparé un show tratando de cumplir con todas las peticiones posibles. ¡Los quiero mucho!”. El álbum se grabó en el marco de una serie de espectáculos en América del Norte y del Sur en los que la cantante actuó ante más de un millón de fans, y la mayoría de las canciones se grabaron durante la actuación de Cyrus en el Bud Light Super Bowl Music Fest en el Crypto.com Arena de Los Ángeles en febrero de 2022.

Su primer álbum en vivo captura más de la mitad de su vida pasada en el centro de atención y su legado como intérprete, y lo cierto es que resume su carrera hasta el momento: documenta cada una de las épocas de Cyrus, desde el desamor adolescente de sus primeros éxitos como 7 Things hasta el espíritu punky de su material más reciente como Never Be Me. El álbum también incluye un par de nuevas canciones: ATTENTION, un banger de menos de dos minutos perfecto para comenzar el show, y la balada You que estrenó meses atrás en vivo durante su especial de Nochevieja junto a Pete Davidson. Los arreglos de los temas reflejan el sonido más vanguardista y guitarrero de su última era, lo que da como resultado un setlist cohesivo que saca, en su mayor parte, lo mejor del repertorio de Miley.

Por supuesto, en ATTENTION: MILEY LIVE no podía faltar una buena selección de covers por las que Miley se ha hecho famosa en los últimos años: en la producción escuchamos sus excelentes versiones de Heart of Glass de Blondie, de Like a Prayer de Madonna (con un rango vocal del que la cantante original se sentiría orgullosa), y Bang Bang, de Cher, que da paso a su primer éxito, See You Again. Del mismo modo, su mash-up de Midnight Sky y el clásico de Stevie Nicks, Edge of Seventeen, cobra vida con resultados explosivos ante un público que la adora, y intrigante mash-up de We Can’t Stop mezclado con Where Is My Mind? de Pixies confunde un poco al principio, pero ya cuando los riffs de la original dominan el tema, sabemos por qué Miley es una queen de los covers. Sin embargo, la mejor versión del disco es la del clásico Jolene, de Dolly Parton, que Cyrus se ha encargado de hacer suya, y que en vivo suena incluso mejor de lo que se espera.

El resto de la producción se pasea por el pop y el rock hasta el new wave y el country: algunos puntos positivos a destacar son temas como Never Be Me, Maybe y Plastic Hearts, pero no todo es perfecto: hay una sección dedicada a Bangerz que Miley continúa incluyendo en sus shows, y a estas alturas, es una de sus eras menos notables, y ya no encuentra un lugar sonoro o estilístico con su voz actual, pues aunque los instrumentales son muy buenos, las canciones no llegan a la altura del resto. Aun así, ATTENTION: MILEY LIVE no solo está hecho para los fans más fieles de la artista, sino que sirve como una introducción inusual a su discografía a través de sus mayores éxitos vistos desde la energía del escenario y la adrenalina de todos los fans que la acompañan coreando cada pista. Al borde de cumplir 30 años, parece mentira creer que Miley ha estado activa en el mundo de la música por casi dos décadas, y nos gusta verla más fuerte que nunca cuando se trata de sus shows en vivo, en especial cuando hace pocos días estuvo de paso por Latinoamérica. Este disco se siente como la transición perfecta de la próxima era de su carrera: demuestra lo que hace mejor estando en su mejor forma. God save Queen Miley.

Escucha ATTENTION: MILEY LIVE en su totalidad a continuación:

