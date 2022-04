Hace cinco años, Camila Cabello tomó al mundo por sorpresa con el lanzamiento de su sencillo Havana, el single principal de su álbum de estudio debut Camila, su independencia musical desde su partida del girl group Fifth Harmony. Fue un single latin pop refrescante como un mojito, y sonó en casi todas las emisoras de radio imaginables y dominó absolutamente las listas de éxitos. Su mayor atractivo es que era deliciosamente similar a las antiguas canciones pop en español con un toque honesto de influencias cubanas, al tiempo que allanaba el camino para un sonido más nuevo y modernizado. Con el éxito de esta canción, muchos recibieron su disco debut un año después con entusiasmo.

En 2019, su relación con Shawn Mendes fue el foco de su segunda producción, Romance, que nos trajo sencillos con influencias de R&B, rock, y claro está, latin pop, gracias a canciones como Shameless y Liar. Ahora, en 2022, Camila vuelve con un nuevo foco tras la ruptura con Mendes: sus orígenes y sus raíces. Su tercer disco se titula Familia, y es posiblemente su más introspectivo hasta la fecha, manteniendo su clásico sonido con toques cubanos pero en nuevos niveles, con más colaboraciones, instrumentales únicos y más ganas de experimentar. Es, además, el primer proyecto de Cabello en el que canta tanto en inglés como en español, su lengua materna. Cantar en dos idiomas es algo diferente para ella, pero parece ser algo gratificante pues finalmente está abrazando su cultura más allá de revelar sus orígenes.

Al pulsar el botón de reproducción de Familia, te encuentras con una ráfaga de vientos que te hace sentir como si estuvieras paseando por una calle de La Habana vieja. Las raíces de Cabello están presentes en todo el disco, desde el dramatismo de las cuerdas hasta la discreta guitarra y las frecuentes voces en español. También están presentes en el álbum las inseguridades de la joven como persona, especialmente a la luz de su reciente separación de su pareja: más adelante, en la canción psychofreak, una collab con Willow, canta: Sometimes I don’t trust the way I feel / On my Instagram talkin’ bout “I’m healed”, y luego recurre a Ed Sheeran para la pista de ruptura Bam Bam, una canción optimista, que también pone de manifiesto el ambiente latino de una manera clara; y si bien dan ganas de bailar y el clip es divertido, no es lo mejor del disco.

En los temas, Cabello suena segura aunque no lo sienta, y está en su mejor momento cuando se deleita en el calor de la post-ruptura de Don’t Go Yet o busca conscientemente a su ex en Everyone At This Party. La Buena Vida es sin duda una de sus mejores canciones hasta la fecha, en la que abraza plenamente su cultura y sus raíces. Quiet y Boys Don’t Cry también son grandes canciones, pero Hasta Los Dientes con la argentina María Becerra es la mejor canción de Familia: es, además, un gran respiro después de tantas canciones con llantos, culpas innecesarias y angustias. Básicamente nos dice que está lista para comenzar de nuevo, y nos hubiese gustado escuchar más temas de este estilo, pero Familia se siente como una transición a una nueva era de Camila: a veces necesitas exorcizar el corazón roto para encontrar la mejor versión de ti mismo, ¿no?

En definitiva, Familia es un buen tercer álbum para Cabello, y uno que muestra un gran crecimiento. La cantante adopta su herencia latina a lo largo de toda la producción, con ganas de crecer un poco. Si bien no inventa la rueda, es refrescante escuchar un álbum de pop que no suena como si estuviera tratando de ser forzado o una declaración absoluta de pop moderno, pues no hay nada aquí que suene como si estuviera persiguiendo desesperadamente las tendencias de hoy en día o confiando en enormes ganchos para la radio (incluso Sheeran se las arregla para no abrumar a Cabello en su pista juntos). Familia tiene una facilidad que hace que parezca que las canciones fueron construyéndose de forma natural incluso en sus momentos más bajos: las rupturas son una mierda, pero seguro que sacamos buena música de ellas.

Escucha Familia en su totalidad a continuación:

