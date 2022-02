A medida que el lenguaje evoluciona para adaptarse al espectro de la sexualidad, cada vez más personas encuentran partes de sí mismas dentro de nuevas identidades. Por ejemplo, hace años, si alguien se daba cuenta de que no tenía deseos de tener relaciones románticas o de conectarse con otras personas, es posible que pensara inmediatamente que había algo malo en elles. Pero hoy en día, hay suficiente información para que esa persona se dé cuenta de que sus sentimientos son totalmente normales. De hecho, puede que incluso sea arromántica.

Ser arromántico es algo inusual en un mundo donde el romance es todo y hasta tiene su día, pero estas personas existen y lo cierto es que podrías ser una de ellas. Hoy te damos una introducción de los matices de esta preferencia, cuáles son sus características y cómo saber si te identificas con ella.

Publicidad

¿Qué significa ser una persona arromántica?

Una persona arromántica es alguien que tiene poca o ninguna atracción romántica hacia los demás. Estas personas carecen del deseo de tener relaciones románticas o de participar en actos románticos con otros. Estos actos pueden incluir cualquier actividad, como tomarse de la mano, besarse o abrazarse, que se haga con intención romántica. Las personas aromáticas suelen sentir que no necesitan una relación romántica para sentirse satisfechas y pueden estar muy contentas de permanecer solteras. Su falta de deseo de romance puede hacer que la gente piense que son frías, pero no es así: los individuos aromáticos pueden establecer conexiones sociales y sentir amor platónico, como entre amigos y familiares. También se les conoce con la abreviación aro.

¿Ser arromántico es ser asexual?

Aunque el aromanticismo se confunde a menudo con la asexualidad, y de hecho pueden ir juntos de vez en cuando, no son sinónimos. Un individuo arromántico no está interesado en las relaciones románticas, o si está en una, no es por el romance, sino por su vínculo con la otra persona. Un individuo asexual, por otro lado, normalmente no tiene deseo sexual, pero esto también puede tener una gama de formas en las que se muestra, incluyendo solo sentir el deseo sexual cuando una fuerte conexión emocional está presente, o simplemente sentirlo a veces, o no muy fuertemente. Cualquiera de las dos cosas puede experimentarse por separado o conjuntamente, a veces o todo el tiempo, por lo que tanto las personas ace o aro (así como sus amigos y parejas) querrán distinguirlas. Para ello, piensa en el sexo sin amor romántico; o con él; o en el romance con y sin sexo. Para algunos, los dos espectros están realmente conectados mientras que a otros les gusta todos menos la idea del romance. Además, una persona aro puede ser gay, heterosexual, bi, o cualquier otra identidad sexual, así como trans, no binaria, o cualquier tipo de identidad de género. Se trata de espectros distintos, por lo que puede haber solapamientos de muchos tipos.

¿El arromanticismo es un espectro?

¡Claro! De la misma manera que la asexualidad puede aparecer en un espectro, el arromanticismo también. Para algunas personas que se identifican como arrománticas, no siempre se trata de cero romance o cero deseo o amor. Puede haber variaciones, o una especie de escala en la que varias cosas relacionadas pueden afectar a la identidad, los deseos y las elecciones de cada quien. Esto puede variar desde una persona que realmente siente repulsión o no está interesada en la atracción romántica hasta estar en una relación demirromántica que, al igual que la demisexual en el espectro ace, describe a alguien que puede sentir sentimientos románticos a veces, o bajo condiciones muy específicas.

¿Las personas arrománticas no sienten amor?

Aunque es fácil asumir que ser arromántico significa que alguien no tiene la capacidad de amar, la suposición no podría ser más errónea. El amor puede adoptar muchas formas, y puede parecer y sentirse de forma diferente para cada persona. No es raro que las personas arrománticas decidan no tener ninguna cita porque el romance no es una prioridad. Sin embargo, algunas personas aro optan por formar parejas, tener hijos y formar una familia. Las personas arrománticas pueden tener citas, y pueden ser las personas que no buscan una relación, las que priorizan la conexión sexual y nada más, o las que son súper cerebrales y prefieren hablar toda la noche que tener sexo o enamorarse de forma tradicional. El arromanticismo no determina la capacidad de una persona para sentir amor. Además, hay diferentes tipos de amor: el amor familiar, la amistad, la pareja, el amor por las mascotas, el amor por la naturaleza, etc. y muchos arrománticos experimentan un amor que no es romántico. También hay arrománticos que no sienten ninguna forma de amor, aunque no se debe sugerir que no experimentan ningún tipo de cariño o emoción. El amor es un subconjunto de la emoción, después de todo, no es su forma definitiva.

Publicidad

¿Cómo saber si soy alguien arromántico?

Todo el mundo descubre que es arromántico de diferentes maneras. A menudo lo hacen comparándose con sus compañeros, reflexionando sobre lo que constituye el romance en su cultura y si eso tiene sentido para esa persona, o es algo en lo que quiere participar. Esta es una lista de algunas experiencias comunes que pueden ayudarte como un punto de partida útil para la exploración. Por ejemplo, no tienes enamoramientos románticos, no deseas ni te ves feliz en una relación romántica, no relacionas la atracción sexual con la idea de romance o relaciones, tienes citas, pero no necesitas la atracción romántica en tus relaciones, tus sentimientos de “amor” por otra persona suelen ser platónicos, te relacionas con la idea del amor erótico pero no necesariamente con el amor romántico, y no respondes a los gestos románticos, aunque te sientas unido a la otra persona.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?