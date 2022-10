Q&A con la artista chilena María Barrio: “Son imágenes íntimas y peligrosas”

Encontrarse con las obras de la artista franco-chilena María Barrio es revisar los lugares de su vida cotidiana y de su vida íntima, con trazos que irradian colores y emociones, y que, de una manera u otra, nos hacen un recorrido por su biografía: sus recuerdos, sus pensamientos, su sexualidad… todo se mezcla en una fusión de técnicas para plasmar un mapa visual de sus experiencias. Con la ayuda de películas, fotografías, revistas, periódicos y vídeos que le revuelven la memoria y sirven como un espejo del mundo en el que se desenvolvía en determinado momento, nos muestra con vulnerabilidad y valentía ese espacio simbólico que vive en su mente y en su pecho, y que se traslada como una descarga eléctrica hasta las puntas de sus dedos para regalarnos trocitos de sí misma a través de su arte.

Si quieres experimentar de cerca estas piezas, desde este sábado 1° de octubre, la Galería CIMA de Santiago de Chile estará presentando la muestra La secreta violencia: pinturas íntimas y peligrosas de Barrio, quien a través de autorretratos y escenas familiares cotidianas, de la intimidad y las variadas formas y devenires de los vínculos afectivos, nos ofrece un vistazo a temas enfocados a través de la perspectiva de género y el feminismo.

Hoy conversamos con esta artista multidisciplinaria nacida en 1988 en Valparaíso, y quien nos habló un poco más de los orígenes de esta exposición, las emociones a las que recurrió para plasmar sus ideas en los lienzos, cómo surgió su relación con el colectivo LAS TESIS, y cuál es su pieza favorita de esta muestra.

“En esta exposición quiero construir mi relato a través de la pintura, que es mi campo de acción, para resaltar la importancia de las cuestiones de género en una historia individual pero también común sobre ser una niña en una sociedad que perpetúa las relaciones de poder y la violencia contra las mujeres”.

María Barrio. Fotografía: Victoria Valdivia Trigo

Hola María, ¡gracias por conversar con nosotros! Por favor preséntate a nuestros lectores y cuéntanos un poco cómo terminaste en el mundo de la pintura.

Soy María Barrio, pintora de Valparaíso. Vivo actualmente en Madrid, pero estuve viviendo los últimos 12 años en Francia. Aunque estudié en una escuela de artes en Chile, siempre he pintado y es el medio con el que me he sentido más cómoda y el que más me gusta también. Me considero una artista multidisciplinaria, aunque me he dedicado principalmente a la pintura, he explorado diferentes medios artísticos como la performance, la instalación, el cine de animación y la música. Busco combinar mis recuerdos y su contexto, la narración, la poesía y la imagen pictórica. Me interesan las cuestiones de género y las biografías, buscando poner en valor la pintura como medio — y más concretamente el retrato — en relación con la infancia, la imagen del cuerpo y la narrativa.

Actualmente, mi trabajo gira temáticamente a narraciones autobiográficas, siendo muchas veces yo misma sujeto y objeto de mi pintura. En mi último trabajo y que estoy presentando en Galería CIMA, hablo de mis recuerdos, sentimientos, sexualidad y vínculos afectivos. Son imágenes íntimas y peligrosas. Para la composición de mis cuadros utilizo diversos materiales fotográficos y audiovisuales: películas y fotografías personales, revistas, periódicos, folletos turísticos y videoclips que se basan en mi memoria, mi espacio simbólico y la relación con las imágenes obtenidas mediante dispositivos de grabación.

Háblanos de tu próxima exposición, llamada La secreta violencia: pinturas íntimas y peligrosas. ¿Qué te impulsó a recoger esta colección particular de obras, y cuál es su hilo narrativo?

Esta exposición comienza este sábado 1 de octubre en Galería CIMA y se titula La secreta violencia: pinturas íntimas y peligrosas, y está curada por el colectivo LAS TESIS. Este es un proyecto que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que ha crecido y cambiado. Comencé a pensar esta exposición hace más de 13 años, cuando todavía estaba en Chile, pero realmente comenzó a realizarse en 2019, al mismo tiempo que presenté una denuncia por abuso sexual durante una de mis vueltas a Chile. Lo cual, en términos de proceso creativo y emocional, fue duro.

Tras las manifestaciones en Chile en 2019 – 2020 — un territorio emocional que es el mío — me encuentro en el inicio de la realización de este proyecto y afloran nuevas imágenes, enfoques y sobre todo heridas muy profundas, tocando mi proceso creativo y emocional. En esta exposición quiero construir mi relato a través de la pintura, que es mi campo de acción, para resaltar la importancia de las cuestiones de género en una historia individual pero también común sobre ser una niña en una sociedad que perpetúa las relaciones de poder y la violencia contra las mujeres.

La secreta violencia: pinturas íntimas y peligrosas, cuenta la historia de una niña que observa la vida en detalle a través de su entorno geográfico y familiar, definiendo y resignificando los elementos de su infancia. Todo pasa en Valparaíso. Esta exposición se realizó una primera vez en París en 2021 bajo el título Niña: una pintura de género, luego en el salón de mi piso en Valparaíso en Abril de 2021. Esa muestra reflejaba a una niña que vivió en una época en particular que fue en un período qué es como de la transición en Chile, de los 90 hasta los 2000 y que habla a partir del contexto no solamente de los objetos que la rodean sino también lo sonoro y los paisajes que están anclados en de manera regional, porque todo pasa en Valparaíso. Entonces muestra cómo se vinculan los paisajes a lo afectivo y cómo una niña relaciona las dos cosas, incluyendo también alguna referencia de la cultura popular; como Los Prisioneros, en un Chile que venía saliendo de una dictadura y también personajes como Juan Gabriel o Gloria Trevi. Todo sin olvidar sus contactos microsociales y también territorial y geográfico.

“Más allá de las visiones de la sociedad que podemos tener, es como conectamos íntimamente y con los sentires a partir de lenguajes que son el arte, las artes escénicas, las artes gráficas, las artes visuales, la música y más”.

María Barrio. Fotografía: Javiera Polvorín / Instagram: @javierapolvorin / Vestuario: Guido Vera / @guidoveracl / NORDENSKJOLD quilted jacket

Háblanos un poco de cómo te mueves en otros medios como el dibujo con lápiz, vídeos, fotomontajes… ¿Cómo te reflejas a ti misma en estas diferentes facetas multidisciplinarias?

Mi mundo es la pintura, es el medio con el que me siento más cómoda también y el que más me gusta en realidad. Creo que tiene que ver con el con el uso de los pigmentos, lo que eso me puede permitir, los diferentes pigmentos utilizados. Generalmente trabajo con óleo pero experimento con los diferentes tipos de pigmento de pinturas diferentes, y materiales que son esencialmente el lienzo y el papel para el óleo sobre tela, y con papel, acuarela, témpera y muy poco de acrílico porque la verdad que no me gusta mucho.

Aunque no me haya especializado en pintura, fue lo que lo que más me interesó siempre. Siempre quise hacerlo pero sentía también que necesitaba madurar un poco más… tiene que ver con una cosa más intelectual, como saber qué es lo que quería pintar y cómo comprender más mi proceso creativo porque la técnica ya la tenía. En el que momento en el que me sentí lista para darle rienda suelta y también permitirme tener un proceso creativo circular por la pintura, empecé a plantearme como quería trabajar las composiciones.

También he trabajado con performance, instalación, animación… entonces también tengo un vínculo bastante importante con el audiovisual. Dicho esto, yo trabajo en pintura con imágenes personales, de archivo, imágenes recuperadas de vídeos, folletos turísticos…. generalmente material personal. También grabo mis performances y a partir de ese material recupero las imágenes para pintarlas; es ver cómo pasa mi cuerpo por diferentes medios porque son diferentes lenguajes. Entonces también tiene que ver con un cuestionamiento sobre la autorepresentación en diferentes medios, que se equivale al lenguaje del arte, pero con diferentes medios y con diferentes complejidades.

LAS TESIS son parte importante de esta muestra, pues sirven de curadoras. ¿Cómo fue el contacto con ellas y cómo fue evolucionando esa relación hasta convertirse en esta colaboración tan cercana?

A las tres las conocí por la intervención Un violador en tu camino en el año 2019, en el contexto de estallido social. En ese momento yo estaba en Francia y estaba en pleno proceso creativo creativo de la serie. Aunque yo he vivido de manera muy distinta a la gente que estaba en Chile en ese momento, ese sentido fui también bastante cuidadosa porque yo estaba en una situación privilegiada en el extranjero, entonces estaba como observando lo que estaba pasando en Chile. Claro, eso no quita el hecho de haber estado súper conectada con todo y ese performance también abrió muchas heridas, vinculando experiencias mías, explícitamente mi padre, lo que también aportó y cambió muchas cosas en el proceso creativo y a la serie que yo estaba haciendo.

Me emocionó mucho ver ese trabajo de LAS TESIS, y que coincidía justamente con que cuando yo estaba trabajando en estas pinturas y estaba haciendo una denuncia por abuso sexual de la que hablo en la exposición, y qué para mí fue crucial en todo este proceso que yo estaba viviendo en términos emocionales y también creativos. Luego yo estando en París y trabajando en el sector de la de la gestión cultural invité a LAS TESIS. Iba a participar en una residencia en París y fue en ese contexto en el que nos conocimos más y en el que tuvimos la posibilidad de compartir nuestra misión de conectar la sociedad y el arte.

También nació una amistad muy bonita y que dio paso para que más adelante pudiéramos plantearnos trabajar juntas, y fue así de a poco, entre intercambios y visitas se fue armando este vínculo profesional amistoso en el que yo les planteé hacer la curaduría de mi exposición. Para mí es un honor poder trabajar con ellas. Lo otro también que es importante es que tanto el colectivo LAS TESIS como yo compartimos a Valparaíso, y el territorio para mí es un elemento súper importante a la hora de hablar de la construcción de lo íntimo, y por ende, lo político. Más allá de las visiones de la sociedad que podemos tener, es como conectamos íntimamente y con los sentires a partir de lenguajes que son el arte, las artes escénicas, las artes gráficas, las artes visuales, la música y más.

“Ya no tengo corazón” de María Barrio. Serie Corazones, 2019 – 2021

¿Cuál es tu pieza favorita de la exposición y por qué?

¡Hay muchas pinturas favoritas! Pero si tuviera que elegir una, elegiría la pintura Corazones de la Serie Corazones, que una pintura de óleo sobre Lienzo de 1.30 x 1.90, y es un autorretrato en el que me encuentro con un paisaje de fondo que se encuentra en el primer sector de Playa Ancha y que es un paisaje de una una quebrada y del Pacífico que yo podía ver durante la mayor parte de mi infancia en la casa de la familia de mi mamá. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, estoy en el patio con este paisaje y con una mesa en la que estoy escuchando un álbum de música del grupo Los Prisioneros que se llama Corazones y que había salido un tiempo antes. Sonó mucho mucho mucho en ese período pero también en mi casa, entonces para mí es un álbum que yo relaciono no solamente con estas nociones de vínculo afectivo que uno pueda tener, sino que también lo vinculo al paisaje y ese período de la infancia a través de pintar.

Eso para mí es contextualizar lo que a mí me estaba sucediendo en este momento. Entonces me encuentro ahí de frente con el Pacífico, y escuchando este álbum como quien juega y pone en su corazón sobre una silla para que juntos escuchemos este álbum. Pienso que es el cuadro que contiene más elementos: contiene el paisaje en la narración súper completa y elementos contextuales de la historia, no solamente de aquí, del personaje, sino también la historia musical de Chile. Hay una niña a principio de los años 90 escuchando un álbum que sale como a inicios de la democracia y de todo este proceso de transición que está viviendo Chile y está en el patio de su casa escuchando esto en este periodo en particular.

