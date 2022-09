Post Malone está hospitalizado tras sentir dificultad para respirar y un “dolor punzante”

Post Malone informó este fin de semana que tuvo que cancelar un concierto tras tener “dificultades para respirar”. Malone, cuyo nombre real es Austin Richard Post, escribió en Twitter el sábado que fue al hospital tras sentir un “dolor punzante” al respirar. Comenzó diciendo a sus fans en Boston que los quería mucho, antes de explicar por qué no pudo actuar esa noche en el TD Garden.

“En las giras, suelo despertarme sobre las 4 de la tarde, y hoy me desperté con un crujido en el lado derecho de mi cuerpo”, escribió el cantante. “Anoche me sentí muy bien, pero hoy me sentí muy diferente a como me había sentido antes. Me cuesta mucho respirar, y hay como un dolor punzante cada vez que respiro o me muevo”. Continuó: “Estamos en el hospital ahora, pero con este dolor, no puedo hacer el show esta noche”.

Malone se disculpó por la cancelación y señaló que las entradas serían válidas para una fecha reprogramada. “Los quiero mucho. Me siento fatal, pero les prometo que les compensaré… Lo siento mucho”. Hasta ahora, Malone no ha compartido una actualización sobre su estado de salud. La noticia de su hospitalización llega más de una semana después de que sufriera una desagradable caída durante su espectáculo en St. Louis el 17 de septiembre. Mientras actuaba en el Enterprise Center, el artista cayó por un agujero y se precipitó al suelo.

Post Malone cracked 3 ribs last night while performing. We pray he has a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/6I6rcJmn8N Publicidad — Daily Loud (@DailyLoud) September 18, 2022

En un vídeo compartido ampliamante a través de las redes sociales se le puede ver en el suelo, retorciéndose de dolor. Al parecer, Malone volvió al escenario para terminar su set. El cantante más tarde compartió una actualización en un video publicado en Twitter, diciendo cómo había “regresado del hospital” y estaba “bien”. “Me dieron algunos medicamentos para el dolor y todo para que podamos seguir pateando la gira”, continuó. “Solo quería disculparme con todo el mundo en St. Louis y quiero decirles que muchas gracias por venir al show. Y la próxima vez que esté por aquí, vamos a hacer un show de dos horas para poder compensar el par de canciones que nos hemos perdido”.

Malone inició su actual gira estadounidense el 10 de septiembre, y se espera que concluya el 16 de noviembre en Los Ángeles.

