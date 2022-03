Nuevo anticonceptivo oral masculino es 99% y podría empezar ensayos este mismo año

Una píldora anticonceptiva masculina no hormonal probó tener una eficacia del 99% en la prevención del embarazo en ratones, sin que se observara efectos secundarios, en lo que son los primeros ensayos del esperado anticonceptivo oral. Ya se están planificando ensayos en humanos enfocados en la seguridad del producto: según Md Abdullah al Noman, de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, “la seguridad es muy importante en el caso de las píldoras anticonceptivas porque la gente no las toma por una enfermedad, así que es menos tolerante a los efectos secundarios”, dice Noman.

Noman y sus colegas administraron a ratones macho una dosis diaria de una molécula llamada YCT529 durante un periodo de cuatro semanas, y descubrieron que su recuento de esperma caía en picado. Entre cuatro y seis semanas después de que los ratones dejaran de recibir el tratamiento, pudieron volver a reproducirse normalmente sin efectos secundarios observables. “Cuando pasamos a una dosis incluso 100 veces superior a la efectiva, el compuesto no mostró ninguna toxicidad”, afirma Noman, que presentó esta semana los resultados en la conferencia de primavera 2022 de la Sociedad Química Americana en San Diego (California).

En las pruebas con animales, el equipo probó más de 100 moléculas para identificar un candidato a fármaco que se dirige a una proteína llamada receptor de ácido retinoico alfa (RAR-α). La inhibición de esta proteína bloquea los efectos del ácido retinoico, un derivado de la vitamina A que desempeña un importante papel en el desarrollo celular y la formación de esperma. Noman y sus colegas concedieron la licencia de su fármaco a una empresa privada, YourChoice Therapeutics, que pretende llevar a cabo ensayos en humanos en Estados Unidos a finales de este año.

Aunque Noman y su equipo no observaron ningún efecto secundario en los ratones, esto no garantiza que el fármaco sea seguro en humanos. “Soy optimista de que esto avanzará rápidamente”, dijo a la agencia de noticias AFP, sugiriendo un posible plazo de comercialización de cinco años o menos. “No hay garantía de que funcione, pero me sorprendería mucho que no viéramos un efecto en los seres humanos”, añadió.

La investigación recibió financiación de los Institutos Nacionales de Salud y de la Iniciativa Anticonceptiva Masculina, una organización sin ánimo de lucro que aboga por una gama más amplia de opciones anticonceptivas.

