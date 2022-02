Noruega podría tener un nuevo pronombre neutro en su diccionario

El Consejo de la Lengua de Noruega anunció esta semana que la lengua oficial de ese país podría incorporar un nuevo pronombre neutro en el próximo año al diccionario oficial, sumando hen como una alternativa a los actuales pronombres singulares de tercera persona, el femenino hun y el masculino han.

Daniel Ims, representante del consejo noruego, informó a la prensa local que aunque los pronombres neutros en cuanto al género se habían debatido en la comunidad lingüística y gramatical de Noruega durante algún tiempo, los argumentos a favor de su uso no se reflejaban inicialmente en los patrones del habla del país, pero “con el tiempo, hemos visto que el uso real de hen ha aumentado y se ha estabilizado”, por lo que están considerando incorporar el término de manera oficial.

Publicidad

Varios países han estado debatiendo temas similares recientemente como Francia y Suiza, e incluso se pensó que la Real Academia Española estaba evaluando el uso de elle en español debido a que se había incluido en su Observatorio de Palabras, pero al final, debido al revuelo que causó, la eliminaron. En Estados Unidos, el diccionario Merriam-Webster incluyó en 2019 una definición singular de género neutro del pronombre they, que casualmente proviene del nórdico antiguo. Ahora, el uso singular del pronombre en inglés también se ha popularizado entre personas noruegas que se identifican como no binarias, y que usan el equivalente de de la misma manera.

Carl-Oscar Vik, de 18 años, no binarie y originarie de Skien, en el sureste de Noruega, declaró a The Guardian que ha estado experimentando con los pronombres durante el último año, y aunque no le importa utilizar hen, se siente más a gusto con de, que le parece que suena más natural en noruego. El debate sobre los pronombres en su país le parece importante, pues aumenta la visibilidad de las personas no binarias en la vida pública.

“Creo que una persona normal de la calle no conoce a nadie que se identifique como no binarie”, dijo. “Pero espero que al introducirlo en el diccionario podamos dar a conocer la idea, porque hay muchas personas que no se sienten a gusto con ciertos pronombres pero no tienen las palabras para describirlo”. Vik también espera que el reconocimiento oficial de los pronombres de género neutro pueda ser un primer paso para el reconocimiento legal de un tercer género; mientras tanto, se espera que Hen entre en el diccionario noruego en los próximos meses tras una consulta abierta a toda la comunidad lingüística de la nación nórdica.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?