“No puedo más”: La triste partida de Verónica Forqué, y la lección que nos deja sobre la depresión

Esta semana, el mundo del espectáculo hispanoamericano sufrió un duro golpe luego de que el pasado lunes 13 de diciembre se conociera la noticia de la muerte de la actriz española Verónica Forqué, a los 66 años de edad. De acuerdo con las informaciones que circulan en los medios desde entonces, Forqué habría muerto por suicidio en su casa de Madrid, dejando un vacío irremplazable: Forqué tuvo una extensa trayectoria profesional en cine, teatro y televisión, ganó cuatro premios Goya y siempre tuvo un gran talento para la comedia y el drama, e interpretó a lo largo de su carrera a más de 80 personajes.

En España hay más de 10 suicidios diarios. Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma.

Desde entonces, sus compañeros de profesión y la industria en general han compartido sus homenajes: Pedro Almodóvar dijo que “era una mujer que yo veía que tenía su vida espiritual resuelta porque tenía una fe muy sólida y absoluta en el budismo. Era la última persona que me habría imaginado con un final como el que ha tenido. Como actriz era una de las más grandes. Los ochenta y los noventa no se entienden sin la presencia de Verónica, tanto en las grandes comedias que hizo como en los dramas”, mientras que su colega, la actriz Ana Milán, dijo en Twitter: “En España hay más de 10 suicidios diarios. Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma. Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona”, escribió.



Las redes sociales también se han llenado esta semana de tuits recordándola, y sobre todo, destacando la importancia de la salud mental a través de críticas a quienes comentaron negativamente de ella durante su paso por la más reciente edición de Masterchef Celebrity en España, un programa que terminó abandonando por sentirse “derrotada”, tal y como ella misma aseguró en un mensaje que envió al show días antes de su muerte, y en donde reveló el motivo por el que no podía asistir a las grabaciones del espacio. “No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada”, afirmó la artista. “Yo soy muy luchadora y de usted he aprendido mucho. Dios mío, qué bien lo estoy pasando. Y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo. Es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Lamentablemente, ese momento nunca llegó. Tras la muerte de Forqué, hubo muchas críticas al programa por parte de algunos usuarios, quienes acusaron a la producción de no estar pendiente de la salud mental de la actriz, quien anteriormente había revelado que tenía depresión. Aunque se esperaba verla en las próximas ediciones de MasterChef Junior y Maestros de la costura, en donde Forqué había participado, ahora será editada, y la producción anunció una auditoría interna del formato MasterChef, ya que “a veces fuerza las situaciones para obtener un punto más de audiencia, y eso genera tensiones de guion y crea problemas a TVE”. Forqué no era ajena a la depresión: en más de una oportunidad confesó estar lidiando con la oscuridad de la enfermedad, tal como lo hizo en octubre del 2020 a la revista YoDona, confesando que era muy crítica de quienes le decían “anímate”, como si fuese tan fácil. “Esto es una enfermedad. Más que banalizarla, lo que hace la sociedad es evitar hablar de ella. Nadie quiere que le hablen de la muerte, y lo que quiere un deprimido es morirse”.

En esa entrevista, dejó un consejo vital: “Cuando estás mal hay que pedir ayuda a un psiquiatra, a un buen terapeuta con el que es muy importante que haya ‘feeling’, además. Imagínate, le cuentas tu vida”. Su mensaje para los que atraviesan la depresión es que había salida: “Sabed que se sale, pero con humildad, pidiendo ayuda”. De cierta manera, su “no puedo más” a la producción de MasterChef mostraba que estaba pidiendo ayuda, pero tal vez no tan abiertamente, y al final, la depresión terminó robándonos a Verónica Forqué de una manera cruel. Si hay algo que su triste partida nos debe dejar es no quedarnos callados frente a esta enfermedad; recordar que sí tiene salida, y que no estamos solos. “La depresión es un camino espinoso”, decía Forqué. “Pero cuando se sale de él se sale más fuerte y conociéndote más, sabiendo qué necesitas para estar viva”. Así que, en su honor, tratemos de vivir y vencer la depresión, visualizándola y dejando de una vez por todas, los estigmas que nos matan todos los días.

Descansa en paz, Verónica. Qué falta que nos harás.

