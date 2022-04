No necesitas del amor romántico para ser una persona feliz y plena

Desde tiempos inmemoriales, nuestra cultura parece estar obsesionada con la idea de la vida en pareja y el amor romántico como el objetivo principal de la experiencia humana: se nos dice que todos tenemos una media naranja, un alma gemela o una persona ideal que está ahí afuera y que va a hacer de nuestra vida no solo algo mejor, sino algo que merezca la pena ser vivido. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad: la filósofa norteamericana Elizabeth Brake acuñó hace algunos años el concepto de amatonormatividad, que habla del hecho de privilegiar este tipo de relaciones sobre el resto de los otros estilos de vida.

La palabra se refiere a “las suposiciones de que una relación amorosa central y exclusiva es normal para los seres humanos, en el sentido de que es un objetivo universalmente compartido, y que dicha relación es normativa, en el sentido de que se debe aspirar a ella con preferencia a otros tipos de relación”. La amatonormatividad juega un poco con las estructuras sociales que toman la heterosexualidad como la norma por defecto: utilizando el término amatus, que en latín significa “amado”, la amatonormatividad califica las estructuras que asumen que las relaciones románticas exclusivas son el todo y el fin, y que todo el mundo debería organizar su vida en torno a la consecución y el mantenimiento de dichas relaciones.

De esta manera, todos esperan que sus vidas sean una comedia romántica, y cualquiera que actúe de forma no normativa (soltería, asexualidad, aromanticismo, e incluso poliamor) debe ser alguien “raro” o defectuoso, ya que el amor que prescribe la amatonormatividad es romántico, sexual, exclusivo y para toda la vida. Además, esta visión hace pensar que otros tipos de relaciones como las familiares o de amistad deberían ser secundarias y menos importantes en nuestras vidas, cuando el amor platónico puede llenar nuestras vidas tanto como el romántico.

Por supuesto, no hay nada de malo con querer una relación romántica, pero esta no es una necesidad para tener una vida feliz y plena. Las relaciones con nuestra familia y amigos también son beneficiosas: pueden tener menos expectativas y presiones; tienen menos ansiedad y estrés asociados a una posible ruptura, y nos ofrecen amor, apoyo, respeto y lealtad fuera de las convenciones de pareja. Además, tener un sistema de apoyo fuera de las relaciones románticas forma parte de nuestra salud física y mental: un estudio del 2010 encontró que las personas con relaciones sociales fuertes tienen un 50% más de posibilidades de tener una vida más larga.

Las consecuencias de la amatonormatividad afecta a buena parte de la población y tiene consecuencias dañinas, desde cómo se ven a sí mismos los solteros, por qué las parejas infelices permanecen en malas relaciones, y cómo se piensa que funciona el crecimiento personal y los logros cuando somos adultos. Se nos hace creer que hay algo malo en nosotros, algo malo en nuestras vidas, incluso si reconocemos en algún nivel que no queremos una relación romántica. Si el amor que experimentas por otras personas no calza en el molde de la sociedad, está bien: un tipo de amor no es mejor que otro, y escoger no estar en una relación romántica es absolutamente válido, y no te hace una persona incompleta.

Recuerda que sin importar el amor que experimentes, mereces sentir felicidad y ser una persona plena: no necesitas una “mitad” para ser alguien completo. Puedes serlo tú misme.

