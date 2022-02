No, Instagram y TikTok no van a prohibir contenido de astrología y de tarot

Si te la pasas por los rincones astrológicos y de lecturas de tarot en redes sociales, quizás hayas notado que en los últimos días, se han suscitado rumores de que plataformas como TikTok o Instagram estarían prohibiendo contenidos de astrología y tarot, lo que creó un poco de zozobra en estas comunidades. Al parecer, el rumor comenzó después de que la influencer de astrología Cosmic Drugz subiera un TikTok sobre una reciente actualización de la política de Meta sobre anuncios a partir del 19 de enero.

Estas nuevas directrices aparentemente eliminarían las opciones de anuncios de pago para el contenido relacionado con “temas que la gente puede percibir como sensibles”, incluyendo el contenido “que hace referencia a causas, organizaciones o figuras públicas que se relacionan con la salud, la raza o el origen étnico, la afiliación política, la religión o la orientación sexual”. Cosmic Drugz decía en su vídeo que las plataformas de redes sociales estaban “empezando a tomar las medidas necesarias para prohibir [el contenido relacionado con la astrología y el tarot] por completo”.

Publicidad

La influencer también señalaba los logotipos de Facebook, Instagram y TikTok en su video. Sin embargo, parece que su interpretación no tiene “ningún mérito”, según un portavoz de TikTok que habló con Insider recientemente acerca de la situación. El representante de TikTok dijo que las afirmaciones eran falsas y que el hashtag #astrología en la plataforma está en auge, con más de 32 mil millones de vistas, mientras que #tarot tiene 18.000 millones de visualizaciones.

De igual manera, un portavoz de Meta confirmó al medio que permitía este tipo de contenido en Facebook e Instagram a menos que violara las normas comunitarias de la empresa, y añadió que había muchos anuncios que apuntaban a intereses relacionados con la astrología. De igual manera, como reporta PAPER, la Asociación de Tarot Tarosophy escribió un post de Facebook para aclarar la confusión, diciendo que la actualización es aparentemente más sobre “el aumento de las preocupaciones de privacidad, los cambios legales en la UE y el abuso de la orientación política de las personas por “malos actores” que se ha planteado en varias consultas y paneles” de Facebook/Meta.

“Como resultado, la publicidad pagada ya no podrá dirigirse a una audiencia interesada en el “tarot”, la “astrología” y probablemente cientos (si no miles) de otras palabras clave, incluidas las relacionadas con aspectos específicos de la política, la religión, la salud, la sexualidad, etc. que han estado disponibles en el pasado”, dijeron, antes de enumerar otras palabras clave que también se verían afectadas, como “conciencia del cáncer de pulmón”, lo que significa que no parece ser “específico para el tarot ni es una censura específica o un avance para ‘prohibir’ el tarot o cualquier otra cosa”. Así que ya lo saben: or ahora pueden continuar su viaje espiritual en TikTok y otras redes sin problema.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?