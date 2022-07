New Music: The Weeknd + Toro y Moi + Post Malone + Flo Milli y más

La selección musical de hoy martes se trae un audiovisual y un remix del tema How Do I Make You Love Me? de The Weeknd, una interpretación en vivo de Toro y Moi, y un vídeo de Doja Cat junto a Post Malone. Además, disfrutaremos de un banger de Flo Milli, un adelanto del próximo disco de Built To Spill y el estreno del tema Control de Röyksopp. ¡Comencemos!

1. The Weeknd, How Do I Make You Love Me? (Remix)

The Weeknd vuelve a ampliar el universo de Dawn FM con un corto de animación dirigido por Jocelyn Charles, en colaboración con Cliqua y el propio Weeknd, que acompaña al tercer tema del álbum, How Do I Make You Love Me?, y una nueva versión de esa misma canción, remezclada por los DJs suecos Sebastian Ingrosso y Salvatore Ganacci. En el nuevo tratamiento visual del tema original, el avatar animado de Weeknd escapa de una habitación de hospital saltando desde la ventana de un rascacielos, pero sobrevive por arte de magia.

2. Toro y Moi, Millennium

Toro y Moi, el proyecto musical del compositor y productor Chaz Bear, apareció en The Tonight Show anoche para interpretar su single Millennium en vivo. La canción forma parte del séptimo álbum de estudio del músico, Mahal, que salió a la venta en abril. El LP de 13 pistas toma como inspiración desde el rock psicodélico de los años 60 y 70 al post-rock de los 90, y sigue al álbum de Toro y Moi de 2019, Outer Peace. Cuenta con apariciones de la artista visual y músico Sofie Royer, Ruban Neilson de Unknown Mortal Orchestra, Alan Palomo de Neon Indian y el dúo de jazz The Mattson 2.

3. Post Malone + Doja Cat, I Like You (A Happier Song)

Post Malone se trae hoy el vídeo musical de su colaboración con Doja Cat, I Like You (A Happier Song), extraído del recién estrenado cuarto álbum del rapero, Twelve Carat Toothache. El clip, dirigido por child., está protagonizado por Posty como un pintor que trabaja en una obra de arte en un estudio rodeado de un papel pintado que recuerda a Van Gogh. En un momento dado, se ve transportado al mundo de su cuadro, un campo repleto de flores en el que Doja sirve de inspiración y rapea sus versos.

4. Flo Milli + Babyface Ray, Hottie

El último álbum de Flo Milli se titula You Still Here, Ho?, y sigue a Ho, why is you here? del año pasado, y uno de los tracks más destacados de la producción es Hottie, que se basa en un sampleo del clásico de Miami Bass de Virgo, Slick Partna, y cuenta con un verso invitado de Babyface Ray. Milli rebota sobre un bonito y potenciado ritmo pop en la pista, que suena como un himno para las novias malcriadas: Don’t have me waiting, boy, I’m cocky/ Crazy, I cuss him out on the daily.

5. Built to Spill, Spiderweb

Spiderweb es un nuevo single y tema destacado del próximo álbum de Built to Spill, When the Wind Forgets Your Name, que saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre a través de Subpop.

When the Wind Forgets Your Name, que incluye la mencionada Spiderweb, junto con Gonna Lose, Fool’s Gold, Understood y Rocksteady, fue producido por Doug Martsch, mezclado por Martsch, Lê Almeida, João Casaes y Josh Lewis, y masterizado por Mell Dettmer. When the Wind Forgets Your Name es el primer álbum nuevo de Built to Spill desde el lanzamiento de Untethered Moon de 2015.

6. Röyksopp, Control

El dúo de pop electrónico Röyksopp anunció el pasado mes de junio el lanzamiento de la segunda parte de su proyecto Profound Mysteries, Profound Mysteries II, que estará disponible el 19 de agosto. Svein Berge y Torbjørn Brundtland describen Profound Mysteries como el mayor proyecto de su carrera, y es una mirada audaz al futuro y un homenaje a los artistas, géneros y movimientos musicales que les han inspirado. Es un proyecto que Berge y Brundtland se han pasado toda la vida haciendo, y hoy, como adelanto, dejan caer el sencillo Control.

