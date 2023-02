New Music: Måneskin + Jake Shears + ANOHNI + Smashing Pumpkins y más

En la selección musical de hoy, te traemos el nuevo single de Måneskin interpretado completamente en vivo, el regreso del Jake Shears, quien nos regala un banger disco, y un tema de ANOHNI. Además, Smashing Pumpkins deja caer el secundo acto de su ópera rock, Whitney comparte For A While, Olivia Dean estrena una nueva pista y mucho más. ¡Comencemos!

1. Måneskin, Baby Said

La noche de ayer, los italianos de Måneskin interpretaron su tema BABY SAID por primera vez en directo en televisión. La banda subió al escenario del Late Late Show with James Corden para el debut televisivo de su pista, incluida en su recién estrenado álbum RUSH!. Tal comovemos en el clip, Måneskin aportó la energía suficiente para hacer vibrar a todo Nueva York durante su breve y devastador set. Todos los miembros vestían lo que se ha convertido en el uniforme de la banda: ropa de hombre con un poco más de picante. Damiano David, con la cabeza recién rapada, lució grandes pendientes de aro plateados, pantalones de bota ancha y un chaleco color crema, sin nada debajo.

2. Jake Shears, Too Much Music

Jake Shears, el músico y líder de los grandes del glam-pop indie neoyorquino Scissor Sisters, está de vuelta con su nuevo single Too Much Music, el primer adelanto de su próximo álbum en solitario Last Man Dancing, que saldrá a la venta el 2 de junio de 2023 a través de su nuevo sello discográfico Mute. La canción, cargada de energía dico, llega con un vídeo dirigido por Callum Macdiarmid. Last Man Dancing cuenta con la producción de artistas de la talla de Boys Noize y Vaughn Oliver, e invitados como Kylie Minogue, Big Freedia y Amber Martin, con un cameo de Jane Fonda y algunas sabias palabras de Iggy Pop.

3. ANOHNI, Rapture

Blacklips Performance Cult, el colectivo fundado por ANOHNI con Johanna Constantine y Psychotic Eve, fue recientemente objeto de una exposición, y ahora se publica un nuevo libro sobre el colectivo llamado Blacklips: Her Life and Her Many, Many Deaths, escrito por ANOHNI y Marti Wilkerson. El tomo incluirá una compilación llamada Blacklips Bar: Androgyns and Deviants – Industrial Romance for Bruised and Battered Angels, 1992-1995, que saldrá a la venta el 10 de marzo. Incluye grabaciones originales remasterizadas de ANOHNI y otros temas seleccionados de DJs como Rozz Williams, Diamanda Galás y más, y grabaciones de estudio de Coke, James F. Murphy, Sissy Fitt y Ebony Jet. Hoy, ANOHNI deja caer un tema propio (como Fiona Blue) incluido en la colección, llamado Rapture.

4. Smashing Pumpkins, ATUM Act II

Smashing Pumpkins dejaron caer el Acto II de su nueva ópera rock ATUM. En septiembre del año pasado, la banda anunció una nueva ópera en tres partes que serviría como secuela de sus clásicos discos dobles Mellon Collie And The Infinite Sadness de 1995, y Machina/The Machines Of God del año 2000. Act I salió a la venta en noviembre e incluía 11 canciones, entre ellas la que da título al disco, y ahora, la colección completa de ATUM ya está a la venta, y puedes escucharla arriba.

5. Whitney, For A While

Whitney, los rockeros indie de Chicago, se traen un nuevo tema, For a While, junto con un vídeo de acompañamiento. La canción, originalmente conocida como Rolling Blackouts, era un elemento básico en los directos de la banda de Chicago en torno al lanzamiento de su debut de 2016 Light Upon the Lake, pero Julien Ehrlich y Max Kakacek no terminaron de escribirla y grabarla hasta el año pasado. “La letra de For a While se inspiró en una ocasión en la que Max y yo pasamos junto a un coche en llamas a un lado de la autopista en el norte de Illinois”, explicó Ehrlich en un comunicado. Por lo que pudimos ver, todos salieron sanos y salvos, pero en ese momento ambos quedamos impresionados por la omnipresencia de la tragedia anónima”. Whitney publicó su tercer álbum, SPARK, el año pasado a través de Secretly Canadian.

6 .Olivia Dean, UFO

Con su álbum debut en camino, Olivia Dean comparte su último single, la autoproclamada “tímida canción de amor” titulada, UFO. Según la cantante, “UFO nació de una conversación mientras tomábamos una taza de té con Matt Hales (coguionista y productor)”, explica Olivia. “Bromeábamos sobre el hecho de que el amor es un ‘problema sexy’ y pensamos que sería divertido intentar plasmarlo en una canción. Quería que fuera íntima y existencial, así que la dejamos sencilla, con guitarra y un vocoder. Es una canción de amor tímida, pensamientos que normalmente me guardaría para mí, pero que estoy aprendiendo a compartir”.

7. HMLTD, Wyrmlands

HMLTD anunciaron hoy su próximo álbum, The Worm, que saldrá a la venta el 7 de abril a través de Lucky Number. Tras el debut de West of Eden en 2020, el LP está encabezado por el single Wyrmlands, que viene con un vídeo dirigido por el líder Henry Spychalski. El nuevo álbum se creó a lo largo de dos años con un elenco de 47 músicos, entre ellos un coro gospel y una orquesta de cuerda de 16 músicos. Al presentar el concepto de The Worm, Spychalski dijo en un comunicado: “Nos han hecho creer que la ansiedad y la depresión son puramente materiales y biológicas, como un gusano parásito que puede eliminarse con el tratamiento adecuado. Creo que en realidad estas afecciones reflejan el mundo que nos rodea -como colonias que un Gusano mucho mayor ha hecho en cada uno de nosotros-, los estragos psicológicos causados por nuestra ineludible realidad capitalista y el inminente apocalipsis que ha creado”.

8. Daniel Caesar, Do You Like Me?

El pasado viernes 27 de enero, Daniel Caesar volvió al redil con su último single Do You Like Me?, que produjo junto a Sir Dylan y Raphael Saadiq, y ahora, hoy los fans de Caesar pueden ver el vídeo dela pista, cortesía de Machine Operated. El clip, cargado de emoción, muestra a Caesar en una intensa discusión con su pareja, con escenas de vajilla rota y fotos incendiadas. Todo termina con una nota melancólica mientras el talento canadiense se sienta solo en sus pensamientos.

