New Music: King Krule + PJ Harvey + Sharon Van Etten + King Gizzard and The Lizard Wizard y más

La selección musical de este miércoles comienza con un nuevo single de King Krule, un vídeo de PJ Harvey dirigido por los chilenos León y Cociña, y un hermoso track de Sharon Van Etten. Además, los australianos de King Gizzard and The Lizard Wizard se vienen con un épico tema de 10 minutos con cantos en latín, escucharemos lo más reciente de Christine and The Queens, así como un tema muy jazzístico de Adam Palomo de Neon Indian. ¡Comencemos!

1. King Krule, Flimsier

King Krule dejó caer un nuevo single, Flimsier, que abre su próximo álbum Space Heavy. Archy Marshall estrenó el tema durante su actuación en el Primavera Sound antes de que circulara a través de flexi-discos exclusivos vendidos en la gira SHHH de King Krule a principios de este año. Echa un vistazo a la versión de estudio con un visualizador creado por el hermano de Archy, Jack Marshall. Space Heavy, la continuación de Man Alive! de 2020, llegará el 9 de junio.

Publicidad

2. PJ Harvey, I Inside the Old I Dying

PJ Harvey lanzó esta semana un nuevo single, I Inside the Old I Dying, la canción que da título a su próximo álbum. Después de A Child’s Question, August, la canción viene acompañada de un vídeo animado por los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña. “Esta canción delicada y hermosa se nos escapó hasta el último día en el estudio”, dijo Harvey en un comunicado de prensa. “Durante las cinco semanas anteriores habíamos intentado muchas veces capturarla y habíamos fracasado, pero entonces John reinventó la sensación del patrón de la guitarra. Mientras hacía una demostración en la sala de control, Flood me dio un micrófono y pulsó el botón de grabación mientras yo me sentaba al lado de John y trataba de encontrar la manera de cantarlo. El resultado capta de algún modo el anhelo etéreo y melancólico que buscaba”. I Inside The Old I Dying saldrá a la venta el 7 de julio a través de Partisan.

3. Sharon Van Etten, Quiet Eyes

Sharon Van Etten se trae Quiet Eyes, un tema que aparece en los créditos finales de la nueva película de A24, Past Lives. Zachary Dawes de Mini Mansions produjo y co-escribió la pista. “La canción es un intento de encarnar el sentimiento que Celine Song retrata con tanta gracia en su película, Past Lives“, dijo Van Etten en un comunicado. “Anhelo. Pérdida. Identidad… Ha sido un honor formar parte de esta increíble producción. La historia más hermosa que he visto en mucho tiempo”. Los miembros de Grizzly Bear, Daniel Rossen y Christopher Bear compusieron la partitura de la película, dirigida por Celine Song y protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro. La banda sonora llega este viernes 9 de junio a través de A24 Music.

Publicidad

4. King Gizzard and the Lizard Wizard, Dragon

Los fans de King Gizzard and the Lizard Wizard que cruzan los dedos para escuchar una canción thrash metal de casi 10 minutos sobre un lagarto gigante asesino y con cánticos en latín están de suerte, pues la prolífica banda australiana compartió esta semana Dragon, el último tema previo al lanzamiento del próximo álbum del grupo, PetroDragonic Apocalypse. La pista llega con un vídeo dirigido por el séptimo miembro no oficial de la arupación, Jason Galea. En el clip, se ve a los miembros de la banda rockeando de cerca mientras visten camisetas de Motörhead y Black Sabbath, dando una clara pista de algunas de las inspiraciones hard rock del nuevo álbum.

Publicidad

5. Christine and The Queens, A day in the water

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum Paranoïa, Angels, True Love el viernes 9 de junio, Christine and the Queens ha publicado un single más del mismo. A day in the water sigue a Tears can be so soft, True love (con 070 Shake) y To be honest. “La canción trata de esa sensación de estar en lo más profundo del agua cuando sientes que el mundo ya no puede tocarte”, dijo Chris sobre la pista en un comunicado. “Está detrás del cristal de tu propia melancolía, pero en esa inmersión profunda de vulnerabilidad con suerte llega la luz. La luz de la honestidad”.

Publicidad

6. Adam Palomo, Stay-At-Home DJ

Alan Palomo de Neon Indian anunció esta semana su primer álbum bajo su propio nombre, que llevará por título World of Hassle. Como adelanto, se trae una nueva canción del mismo, la jazzística Stay-At-Home DJ, a través de un lyric video. Palomo dijo lo siguiente sobre la pista en un comunicado de prensa: “Esta es la canción que inició toda la conversación. Mi hermano y yo la escribimos allá por 2019 y la interpretamos en la última gira de Neon Indian. Significó un cambio de dirección que había estado buscando pero con el que aún no sabía realmente qué hacer. Cuando las cosas se ralentizaron durante la pandemia la desempolvé y de su incontrolable brote surgió World of Hassle“. World of Hassle saldrá a la venta el 15 de septiembre a través de Mom+Pop.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?