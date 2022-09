New Music Friday: Yeah Yeah Yeahs + Björk + Sam Smith + M.I.A. y más

La selección musical de hoy viernes se trae los nuevos álbumes de Yeah Yeah Yeahs y de Björk, y el esperado vídeo del banger Unholy de Sam Smith y Kim Petras. Además, escucharemos otro adelanto del próximo disco de M.I.A., el más reciente álbum de Kid Cudi llamado Entergalactic, y un temazo de Bree Runway. ¡Comencemos!

1. Yeah Yeah Yeahs, Cool It Down

Los Yeah Yeah Yeahs están de vuelta con Cool It Down, su primer álbum en nueve años. Precedido por los singles Burning y Spitting Off the Edge of the World, con la colaboración de Perfume Genius, la continuación de Mosquito de 2013 fue producida por su viejo colaborador Dave Sitek, de TV on the Radio. “Para muchas de las canciones de este disco, estamos dando voz a los sentimientos que quiero escuchar reflejados en la música”, dijo Karen O en los materiales de prensa. “Es una confrontación, y es emocional, y está abordando cosas que nadie quiere mirar. Como artista, tengo la responsabilidad de hacerlo. Sé que cuando siento que eso se refleja en mí, estoy muy agradecida, porque me hace sentir menos loca y menos sola en el mundo. Ahí es donde reina la música. Este disco fue una oportunidad para usar ese superpoder. Este disco parece tener un tipo de urgencia diferente”.

2. Björk, Fossora

Björk está de vuelta con un nuevo álbum, Fossora. El décimo LP de estudio de la cantautora islandesa y su primero desde Utopia, de 2017, se adelantó con los singles Atopos, Ovule, Ancestress y la canción que da título al disco. Cuenta con colaboraciones de serpentwithfeet, el dúo de baile indonesio Gabber Modus Operandi, el sexteto de clarinete bajo Murmuri y los propios hijos de Björk, Sindri e Ísadóra. “Cada álbum comienza siempre con un sentimiento que intento plasmar en un sonido”, explicó la artista en un comunicado. “Esta vez el sentimiento era aterrizar (después de mi último álbum Utopia que era todo aire de elemento de las nubes y sin bajo) en la tierra y cavar mis pies en el suelo”.

3. Sam Smith + Kim Petras, Unholy

Subimos la temperatura de la lista de hoy con el recién estrenado vídeo del exitoso banger Unholy, la colaboración de Sam Smith y Kim Petras liberado la semana pasada. Dirigido por Floria Sigismondi, el audiovisual nos lleva a la despedida de una pareja en la calle, antes de que sigamos al hombre a lo que parece ser un taller mecánico en donde trabajan Smith y Petras, pero que al final resulta ser un elegante antro de pecado y perdición, en donde el hombre infiel protagoniza todo un ritual de deliciosas perversiones junto a ambos artistas, pero no todo es lo que parece: el final te dejará sorprendido.

4. M.I.A., Beep

M.I.A. lanzó esta semana otro sencillo de su próximo álbum MATA. Se llama Beep y sigue a los anteriores temas que ya hemos escuchado, Popular y The One. MATA seguirá al álbum AIM de M.I.A. de 2016. Por ahora, la artista no ha compartido una fecha de lanzamiento oficial para el álbum, aunque amenazó con filtrarlo si no salía a finales de septiembre.

5. Bree Runway, THAT GIRL

Bree Runway comparte hoy viernes su nuevo single, THAT GIRL, que puedes escuchar a continuación. La estrella londinense en ascenso está de vuelta con su primera música nueva desde el lanzamiento de su single de marzo Somebody Like You. Hablando de THAT GIRL, Bree dijo: “He estado en una mini pausa y no hay mejor manera de recordarles que soy THAT GIRL. Esta canción me hace sentir automáticamente como la protagonista en medio de un club sudoroso, y simplemente estoy rezumando sexo, glamour y confianza mientras todo el mundo me mira”. Puedes ver el vídeo dirigido por Ruth Hogben arriba.

6. Kid Cudi, Entergalactic

Hoy viernes, Kid Cudi compartió su nuevo álbum Entergalactic así como su nueva serie animada del mismo nombre en Netflix. “Entergalactic es todo lo que siempre he querido hacer, crear un acompañamiento visual de larga duración para un álbum”, dijo Cudi sobre la producción. “Todo empezó con la música, que ayudó a dar vida a esta historia y a estos personajes. Entergalactic es diferente a todo lo que he hecho, sin duda mi proyecto más ambicioso hasta la fecha; no puedo esperar a que finalmente lo experimenten”.

7. Calvin Harris + Charlie Puth + Shenseea, Obsessed

Una de las colaboraciones del año podría ser la de Calvin Harris, Charlie Puth y Shenseea, que se unieron para la canción Obsessed. El single promocional en cuestión está incluido en el bastante reciente y sexto proyecto discográfico de Calvin Harris, titulado Funk Wav Bounces Vol. 2. El video musical sigue una onda tropical, y tanto Puth como Shenseea se presentan ante la cámara de buen humor, atrayéndonos e invitándonos a disfrutar con ellos.

8. LCD Soundsystem, new body rhumba

LCD Soundsystem regresan hoy viernes con un nuevo tema llamado new body rhumba. La canción, que es su primera novedad en cinco años, aparecerá en la banda sonora de la próxima adaptación cinematográfica de Noah Baumbach de la obra de Don DeLillo, White Noise. El líder de LCD Soundsystem, James Murphy, ya hizo la banda sonora de las películas de Baumbach, Greenberg y While We’re Young. La banda, cuyo último álbum fue American Dream de 2017, apareció en Saturday Night Live en febrero de 2022.

