New Music Friday: Rosalía + PinkPantheress + King Krule + Janelle Monáe y más

La selección musical de este viernes se trae una rola reggaetonera con toques japoneses de Rosalía llamada TUYA; el tema de PinkPantheress para el soundtrack de Barbie, y el nuevo disco de King Krule. Además, escucharemos la más reciente producción de Janelle Monáe, Christine and The Queens comparte el álbum PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE; Gus Dapperton comparte Sunset y mucho más.

1. Rosalía, TUYA

Rosalía se trae hoy un nuevo single, TUYA, acompañado de un vídeo dirigido por Stillz. El tema fue grabado con el productor puertorriqueño de reggaeton Chris Jedi. “Explorar es parte de lo que soy como músico y, en el caso de TUYA, coexisten al mismo nivel inspiraciones como el reggaeton, los instrumentos japoneses, el flamenco y el gabber techno”, dijo Rosalía en un comunicado. TUYA, que muchos en Internet rumoran que es un tema dedicado a Hunter Schafer, sigue a RR, el EP conjunto de Rosalía y su pareja, Rauw Alejandro.

2. PinkPantheress, Angel

PinkPantheress estrena hoy viernes Angel, su contribución a la banda sonora de Barbie. La pista sigue a Dance the Night de Dua Lipa, que apareció en el segundo tráiler de la película, así como a la colaboración de Karol G y Aldo Ranks, titulada Watati. La banda sonora, que saldrá a la venta el 21 de julio, también incluye nuevos temas de Nicki Minaj con Ice Spice, Haim, Tame Impala, Charli XCX y Lizzo, entre otros.

3. King Krule, Space Heavy

King Krule publica hoy su último disco, Space Heavy, a través de XL. Fue precedido por una serie de singles, entre ellos Seaforth, If Only It Was Warmth y Flimsier. Archy Marshall empezó a componer el álbum en 2020 en los trayectos entre Londres y Liverpool, antes de dar forma a las canciones con su colaborador habitual y productor Dilip Harris. Sus antiguos compañeros de banda Ignacio Salvadores (saxofón), George Bass (batería), James Wilson (bajo) y Jack Towell (guitarra) también contribuyeron al álbum, que sigue a Man Alive! de 2020.

4. Janelle Monáe, The Age of Pleasure

Janelle Monáe está de vuelta con The Age of Pleasure, su primer nuevo álbum desde Dirty Computer, de 2018. Cuenta con colaboraciones de Grace Jones, Sister Nancy, Amaarae, Doechii, Nia Long y Ckay, así como con los singles promocionales Float (con Seun Kuti y Egypt 80) y Lipstick Lover. “Todas las canciones fueron escritas desde un espacio tan honesto”, dijo Monáe a Apple Music 1. “Así que espero que la gente sienta eso cuando escuche la música, que sienta que cuando venga y, ya sabes, contrarreste conmigo cuando estoy cerca, definitivamente he tenido la oportunidad de evolucionar y crecer y aprovechar las cosas que me dan placer, las cosas que tal vez debería repensar y reelaborar”.

5. Christine and the Queens, PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE

Christine and the Queens llega hoy un nuevo álbum titulado PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE. Con apariciones como invitados de Madonna y 070 Shake, así como la producción de Mike Dean, el álbum fue adelantado por los singles Tears can be so soft, True love, To be honest, y A day in the water. “Este nuevo disco es la segunda parte de un gesto operístico que también abarcó Redcar les adorables étoiles de 2022″, explicó Chris. “Inspirándose en la gloriosa dramaturgia de la icónica obra de Tony Kushner, Angels in America, Redcar se sentía colorida y absurda como Prior enviado a su demente espacio onírico. La continuación, PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, es una llave hacia la transformación que abre el corazón, una plegaria hacia el yo, el que respira a través de todos los amores de los que está hecho”.

6. Gus Dapperton, Sunset

El cantautor neoyorquino Gus Dapperton publica su nuevo álbum, Henge, el 7 de julio. Tras entregarnos sencillos como Horizons y Don’t Let Me Down junto a BENEE, hoy se trae un adelanto más, Sunset, que llega con un visualizador que pone de relieve “todo un mundo nuevo para mi próximo proyecto”, explica Dapperton.

7. Sam Smith + Madonna, Vulgar

Sam Smith y Madonna se traen hoy un nuevo tema en colaboración titulado Vulgar. Smith produjo el tema con Ilya para MXM Productions, Cirkut, Omer Fedi, Ryan Tedder, Jimmy Napes y Lauren D’Elia.

“Vulgar es una de las canciones más emocionantes en las que he participado”, dijo Smith en una entrevista con Apple Music. “Fue escrita con Madonna y un grupo de gente increíble. El día después de los Grammy, nos metimos todos en el estudio y pasamos una noche increíble creando, escribiendo y expresándonos. Y, por supuesto, fue el mayor sueño hecho realidad para mí trabajar, actuar y cantar con la Reina del Pop. Me siento muy honrade y emocionade con esta canción y espero que a todo el mundo le guste tanto como a mí”.

8. BTS, Take Two

El año pasado, las superestrellas surcoreanas BTS sorprendieron al mundo de la música con el anuncio de que iban a emprender más proyectos en solitario que nunca y a aprovechar la oportunidad para desplegar un poco sus alas individualmente. Desde entonces, el “segundo capítulo” de BTS ha dado lugar a álbumes en solitario de j-hope, RM, Jimin y SUGA, las colaboraciones de Jungkook y Jin, y un proyecto televisivo para V. Hoy, para conmemorar su décimo aniversario desde que debutaron oficialmente el 13 de junio de 2013, la banda dejó caer el single Take Two con todos sus integrantes. Grabado antes de que Jin y j-hope comenzaran su tiempo en el ejército surcoreano, la pista incluye créditos de composición de RM y j-hope, junto con un crédito de producción para SUGA. La canción, dulce y festiva, se describe como “una oda a sus fans, ARMY”.

9. Princesa Alba, Baby Oficial

La chilena Princesa Alba regresa el día de hoy con un nuevo sencillo llamado Baby Oficial, producido por el colombiano nominado al Latin Grammy Julián Bernal, y en el que la cantante combina bachata, pop y sintetizadores mientras canta acerca de formalizar una relación romántica bajo la mirada pública. El clip que acompaña a la pista fue dirigido por Loretta Castelletto, y nos muestra a la artista trabajando en un diner retro de los años 50 antes de que nos muestre una excelente coreografía de bachata junto a un bailarín.

10. Javiera Wayne, XL

La reconocida modelo plus size chilena Javiera Wayne, también conocida como Javi Wayne, es un referente desde hace unos años no solo debido a su look que recuerda a Marilyn Monroe, a Anna Nicole Smith y a las supermodelos de los 90, sino debido a su poderoso discurso inclusivo para mujeres de talla grande. Recientemente, Javiera decidió llevar ese discurso al mundo de la música con el lanzamiento de su single XL, que llega con un glamuroso vídeo con dirección de Ari Martin, Rolo y la misma Wayne.

