New Music Friday: PinkPantheress + GloRilla + Lizzo + Skrillex y más

La selección musical de hoy viernes se viene con un remix de PinkPantheress con Ice Spice; con lo más reciente de GloRilla y un video en donde Lizzo se convierte en superheroína. Además, escucharemos el nuevo álbum de Young Fathers, un banger de Skrillex con la artista palestina Nai Barghouti, y el regreso de The Album Leaf tras siete años de ausencia con Near, un tema con Bat For Lashes. ¡Comencemos!

1. PinkPantheress + Ice Spice, Boy’s a Liar (Remix)

Dos de las artistas emergentes más sonadas del momento, PinkPantheress y Ice Spice, se unieron para un remix de la canción Boy’s a Liar de PinkPantheress, ahora titulada Boy’s A Liar Pt. 2. La colaboración, que ya es un himno a la hora de llamar la atención a un hombre por su mal comportamiento, sube la apuesta al reunir a las chicas más emblemáticas de Internet. “Trabajar con esta increíble mujer en este remix fue una delicia de principio a fin y la colaboración más fácil que he hecho nunca”, compartió PinkPantheress en un comunicado.

2. GloRilla, Internet Trolls

GloRilla se trae hoy su nueva canción Internet Trolls. El tema, producido por Hitkidd, muestra a la rapera de Memphis enfrentándose a sus críticos online. Internet Trolls llega antes de un gran fin de semana para GloRilla, quien actuará en los Grammy como parte de un homenaje a los 50 años del hip-hop comisariado por Questlove y también está nominada en la categoría de Mejor Interpretación de Rap por su single de 2022, F.N.F. (Let’s Go).

3. Lizzo, Special

Lizzo estrenó esta semana un nuevo vídeo musical para Special, la canción que da título a su álbum más reciente, publicado el año pasado. En el vídeo, dirigido por Christian Breslauer, Lizzo interpreta a la camarera de una cafetería que se convierte en superheroína, poniéndose una máscara y un disfraz para frustrar crímenes, salvar a niños pequeños de autos que se acercan, sacar a bebés de edificios en llamas y más. El vídeo llega mientras Lizzo se prepara para la 65ª edición de los Grammy, donde actuará y optará a varios premios.

4. Skrillex + Nai Barghouti, Xena

Skrillex regresa hoy con su quinto single en menos de un mes: el afilado y dinámico Xena, para el que se une a la cantante y compositora palestina Nai Barghouti. La canción ha tenido durante mucho tiempo un estatus casi mítico entre la base de fans del productor, ya que ha interpretado varias versiones en vivode la misma desde 2017. La versión final mantiene el espíritu de IDM con las voces etéreas de Barghouti.

5. Young Fathers, Heavy Heavy

Young Fathers están de vuelta con su primer álbum desde Cocoa Sugar de 2018. Ya a la venta a través de Ninja Tune, la produccióm abarca 10 pistas, incluidos los singles previamente lanzados Geronimo, I Saw, Tell Somebody y Rice. “Heavy Heavy podría ser un estado de ánimo, o podría describir el granito suavizado de bajo que sustenta el sonido”, comentó el trío escocés en los materiales de prensa. “O podría ser un guiño a la progresión natural de los chicos a hombres adultos y el inevitable peaje de vivir, una carga alegre, las relaciones, la familia, el impulso natural de un grupo que ha existido el tiempo suficiente para presenciar cambios masivos”.

6. Album Leaf + Bat For Lashes, Near

El artista electrónico canadiense Jimmy LaValle, alias Album Leaf, anunció hoy su primer LP en siete años. Future Falling, la continuación de Between Waves de 2016, llegará el 5 de mayo a través de Nettwerk. El anuncio de hoy viene acompañado del lanzamiento del nuevo single Near con Bat For Lashes. “Le envié a Natasha una canción en la que estaba trabajando para ver si estaba dispuesta a colaborar”, dijo LaValle sobre el tema en un comunicado. “Pasamos una tarde en mi estudio mientras ella cantaba un puñado de ideas sobre la pieza. Tomé esas ideas y creé algo nuevo inspirado en su voz. Realmente quería crear algo que apoyara la narrativa onírica que ella estaba pintando. Fue todo muy natural”.

7. Brooksie, Love Me

Cerramos la lista de hoy con lo nuevo de Brooksie, llamado Love Me. Para quienes aún no lo conozcan, rooksie es un cantante, compositor, artista, multi-instrumentista y productor de pop electrónico basado en Austin, Texas, y que hace rolas y bops pop similares a Daft Punk, que se ha hecho muy popular en TikTok. Tras su disco debut en el 2021, esperamos que esta animada pista marque su pronto regreso.

