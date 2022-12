New Music Friday: Noah Cyrus + Björk + 100 Gecs + A$AP Rocky y más

La selección musical de hoy viernes se viene con un tema inédito de Noah Cyrus; un nuevo vídeo de la era Fossora de Björk y un EP sorpresa de 100 gecs. Además, A$AP Rocky deja caer su más reciente single, veremos el Tiny Desk Concert de RM de BTS, y escucharemos a Storefront Church y Phoebe Bridgers rendir homenaje a Mimi Parker de Low con un cover. ¡Comencemos!

1. Noah Cyrus, Set For Life

Noah Cyrus se trae hoy una tierna balada llamada Set for Life, que aparece en la recién publicada edición de lujo de su álbum de debut The Hardest Part, y en donde la cantante y compositora de Nashville se contenta con lo que puede conseguir y no se preocupa por hacerlo durar. Junto a esta nueva pista, el lanzamiento ampliado de The Hardest Part llega con versiones alternativas de los singles I Burned LA Down y Noah (Stand Still) con la participación de su padre Billy Ray Cyrus, que se suman a un robusto cuerpo de trabajo que pasa por el desamor, la pérdida y la autoconservación con un encantador candor.

2. Björk, Sorrowful Soil

Björk compartió este viernes el nuevo y fascinante vídeo de Sorrowful Soil. El vídeo del tema, que pertenece al nuevo álbum de la cantante, Fossora, muestra a la artista cantando en el volcán islandés Fagradalsfjall, que entró en erupción recientemente. “Sorrowful Soil es una canción que escribí a partir de improvisaciones al azar”, dijo Björk en un comunicado, añadiendo “más o menos pensé que estaba escribiendo otra canción, pero luego, cuando la edité, tiré la mayor parte del material y esto es lo que se quedó ahí mirándome”. Arriba puedes ver el clip dirigido por Viðar Logi.

3. 100 Gecs, Snake Eyes

100 gecs están de vuelta: el dúo de culto no solo acaba de anunciar que su próximo álbum 10.000 gecs saldrá a la venta el 17 de marzo, sino que lanzaron por sorpresa un nuevo EP llamado Snake Eyes. El lanzamiento incluye la primera versión oficial de la canción favorita de los fans, Hey Big Man, que 100 gecs ha usado como apertura de sus últimos conciertos. El EP también incluye las canciones Torture Me y Runaway, la primera de las cuales cuenta con la colaboración de Skrillex.

4. A$AP Rocky, Shittin Me

A$AP Rocky deja caer hoy su esperada nueva canción, Shittin Me, apenas unos días después de haberla anunciado en las redes sociales. Rocky ha estado hablando de la pista durante más de tres años, ya que la primera aparición de la canción fue una actuación en vivo en el Camp Flog Gnaw de 2018. Más tarde aparecería en el tráiler de 2019 de su Injured Generation Tour, según Genius. Ahora, la canción ha salido a la luz y aparece en la banda sonora del videojuego Need For Speed Unbound… Donde Rocky también pone la voz a una de las opciones de la bocina del coche, como descubrieron los fans.

5. RM (BTS), Tiny Desk Concert

Para celebrar el lanzamiento de su álbum en solitario, Indigo, el rapero de BTS, RM, nacido como Kim Nam-joon, recreó en Corea del Sur una réplica asombrosamente detallada del plató de la oficina Tiny Desk donde se realizan las fmosas sesiones musicales. La estrella de 29 años interpretó un set íntimo de tres canciones, comenzando con la pista de apertura de jazz seoul, seguida por Yun, que cuenta con la leyenda del R&B Erykah Badu, quien, desafortunadamente, no pudo llegar a Seúl para la sesión. Para el tema final, RM cantó Still Life, que dijo que se inspiró en una visita a un museo “al azar” donde vio muchas pinturas del siglo XIX con ese título.

6. Storefront Church + Phoebe Bridgers, Words (Low cover)

Lukas Frank, que graba bajo el nombre de Storefront Church, se unió a su amiga de la infancia Phoebe Bridgers para una interpretación de Words, una canción del álbum debut de Low de 1994, I Could Live in Hope. En un comunicado, Frank dijo: “Nuestra versión de la canción de Low, Words, sale hoy. Tras el fallecimiento de Mimi, me gustaría dedicársela. La música de Low ha sido increíblemente útil para mí; es como un antídoto contra la ansiedad, con la voz de Mimi en el centro de la misma: aliviadora, catártica y honesta. En esta versión aparece Phoebe, a quien conozco desde que éramos niños. No podría estar más agradecido por su contribución y apoyo, tanto ahora como a lo largo de los años”.

