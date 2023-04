New Music: Clairo + Tyler, The Creator + Cariño + Charlotte Lawrence y más

La selección musical de hoy lunes se viene con un demo de Clairo, otro de los vídeos incluidos en el disco deluxe de Call Me If You Get Lost de Tyler, The Creator, y una collab de Cariño con Girl Ultra llamada Locochona. Además, escucharemos lo nuevo de Charlotte Lawrence, un tema viral de Eva Grace sobre el supuesto drama entre Selena Gomez y Hailey Bieber, nos iremos al Rodeo con Bimini y mucho más. ¡Comencemos!

1. Clairo, For Now

Clairo se trae hoy un demo de un nuevo tema titulado For Now. Los beneficios del single, que está disponible a través de Bandcamp, se destinarán a las organizaciones sin ánimo de lucro For The Gworls, que ayuda a las personas transgénero de raza negra a pagar el alquiler, someterse a operaciones quirúrgicas de reafirmación de género y más, así como a Everytown, la coalición activista que busca acabar con la violencia armada en Estados Unidos. El mes pasado, Clairo se asoció con Phoenix para una nueva versión de su tema After Midnight de Alpha Zulu. Su LP más reciente, Sling, salió en 2021.

Publicidad

2. Tyler, The Creator, Heaven To Me

El último vídeo dirigido por Tyler. The Creator salido de Call Me If You Get Lost: The Estate Sale es un asunto relajado. Al igual que su canción, Heaven To Me, el nuevo audiovisual salido del reciente lanzamiento es una toma única en la que se ve a Tyler rapeando la letra del tema inédito en el estudio de su casa antes de salir a dar un paseo para disfrutar del sol, uno de los temas de la reflexiva letra.

3. Cariño + Girl Ultra, Locochona

Locochona es el título del nuevo tema del trío español Cariño, una colaboración con mexicana Girl Ultra. Al parecer, el nombre de la canción proviene de una expresión mexicana que hace referencia a una persona atrevida, y la canción es un mix delicioso y picante de indie pop y synth pop. Este es el último lanzamiento de la banda europea después de habernos presentado su álbum homónimo del 2022.

Publicidad

4. Charlotte Lawrence, Bodybag

Charlotte Lawrence se trae el desgarrador vídeo de su nuevo single Bodybag, extraído de su próximo álbum. El tema fue roducido y co-escrito por Ben Gibbard de Death Cab for Cutie y The Postal Service, y Andy Park, productor de Phoebe Bridgers y Mac Miller. Al compartir la inspiración que hay detrás de la canción, Lawrence dijo: “Quiero compartir el dolor y el desamor y el sexo y todas las emociones que todo el mundo siente. Espero que la gente se sienta identificada”, añadió. “Siempre pensé que no debía expresar lo que quería hacer. Era tímida y tenía miedo. Por fin he crecido lo suficiente como persona para sentirme segura de mí misma y decir que quiero actuar en estadios y compartir mi música con tanta gente como pueda. Quiero hacerlo todo”.

Publicidad

5. Eva Grace, always be a fan

Si el mes pasado estuviste visitando TikTok durante el drama entre Selena Gomez y Hailey Bieber, pues seguramente te encontrate con la canción always be a fan, escrita por una TikToker y cantante llamada Eva Grace y que se volvió viral. El tema de Grace tenía como idea “Si Selena Gomez escribiera una canción honesta sobre Hailey Bieber” y habla del drama desde el punto de vista de Selena. La canción fue tan, pero tan exitosa en la app, que tuvo millones y millones de vistas. Ahora, Eva Grace nos trae el vídeo oficial del tema, que puedes ver arriba.

Publicidad

6. Bimini, Rodeo

A finales del mes pasado, la estrella no binarie de RuPaul’s Drag Race UK, Bimini, nos deleitó con el lanzamiento de su sencillo Rodeo, y hoy finalmente nos llega el vídeo oficial de la pista dirigido por Kassandra Powell y que es toda una celebración. Bimini dice sobre la canción lo siguiente: “Rodeo me hace saltar y gritar desde el fondo de mis pulmones. Es una canción que escribí con Billie y Redshank hace 18 meses y fue una real definición de mi sonido tanto lírical como musical. Cuando la escucho ahora, me hace recordar lo lejos que he llegado y lo resilientes que somos como humanos. Estaba en un hechizo oscuro cuando esta canción fue escrita, pero a través de las sombras, puedes escuchar alguna esperanza y mi actitud irreverente”.

7. Lauren Jauregui, Trust Issues

Lauren Jauregui lanzó recientemente su single Trust Issues, sobre la opción de decir adiós antes de hacer daño a alguien a quien se quiere. “Trust Issues es una oda a los amantes potenciales”, dice. “La escribí en un momento de mi vida en el que no estaba lo suficientemente curada como para meterme en una nueva relación en serio, así que esta canción es una advertencia”. Jauregui dice que el vídeo trata de romper la cuarta pared y permitirse ser vulnerable. “Me encanta su sencillez y decidimos grabarlo el mismo día que un rodaje real”, dice sobre los efectos visuales. “Soy una gran fan de mezclar digital y película, así que teníamos el super 8 flotando por ahí ese día para capturar algunos momentos intensos e íntimos”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?