New Music: Caroline Polachek + Depeche Mode + Little Dragon + Ashnikko y más

La selección musical de hoy jueves se viene con una interpretación en vivo de Caroline Polachek, una sesión de Depeche Mode para BBC con una orquesta y el regreso de los sueco Little Dragon. Además, escucharemos otro adelanto del próximo disco de Ashnikko, veremos el vídeo “Eat Your Young” de Hozier, disfrutaremos del más reciente track de Indigo De Souza y mucho más. ¡Comencemos! ✨

1. Caroline Polachek, Smoke

El mes pasado, Caroline Polachek compartió su anticipado álbum Desire, I Want to Turn Into You, que siguió a Pang de 2019. Hoy, se trae un vídeo performance en vivo para el punto culminante del álbum, Smoke. Rayos de luz vibrante y cálida irradian alrededor de la cantante mientras se mueve en el escenario. “Inspirada por lo que se siente tocando esta canción en directo”, subtitula el vídeo publicado originalmente en Instagram y que hoy llegó finalmente a YouTube. El clip fue dirigido por Matt Copson.

2. Depeche Mode, Ghosts Again + Walking In My Shoes + Sundown (Gordon Lightfoot cover)

Depeche Mode acaba de publicar su nuevo álbum Memento Mori y, para celebrarlo, estuvieron de paso por los estudios Maida Vale de la BBC para interpretar viejas y nuevas canciones con la BBC Concert Orchestra para la serie de Radio 2 Piano Room. Las leyendas interpretaron su nuevo tema Ghosts Again, el favorito de Songs of Faith and Devotion, Walking in My Shoes, y una versión de Sundown de Gordon Lightfoot (cantada por Scott Walker). Puedes escuchar la sesión completa en el sitio web de BBC Radio.

3. Little Dragon, Slugs of Love

La banda electrónica sueca Little Dragon vuelve con Slugs of Love, y que según la banda es el tipo de canción que debería ser interpretada “por un grupo de jóvenes con botas de goma de diferentes colores brillantes”. En cuanto a la referencia a la babosa, aclaran: “¿Sabías que las babosas leopardo ejecutan una danza muy sensual y acrobática, un intercambio entre dos individuos que llevan el mismo conjunto de sistemas de reproducción? Quizá todos anhelamos el amor y el éxtasis, mientras nos volvemos más perezosos y viscosos intentando transmitir este impulso”. El tema supone el primer lanzamiento de Little Dragon desde el EP Opening the Door del año pasado.

4. Ashnikko, Weedkiller

Hace un par de meses, Ashnikko compartió la abrasadora You Make Me Sick!,su primera canción nueva desde 2021. Luego, el mes pasado, anunció un nuevo álbum llamado WEEDKILLER, junto con la segunda oferta del disco, Worms. Y hoy, vuelve con la canción que da título al proyecto, en donde los sonidos castigadores y post-industriales son los protagonistas, aunque con una sección rítmica menos implacable.

5. Hozier, Eat Your Young

El cantautor irlandés Hozier estrenó esta semana el vídeo oficial de Eat Your Young, el tema principal de su nuevo EP, que también lleva ese nombre y que contiene canciones extraídas del próximo LP de Hozier, Unreal Unearth, que saldrá a la venta a finales de este año. Al parecer, el proyecto pretende reflexionar sobre la gula y la herejía. Protagonizado por Hozier y la actriz ucraniano-estadounidense Ivanna Sakhno, el vídeo muestra al protagonista realizando espectáculos similares, aunque inversos, en dos escenarios que funcionan en tándem. El clip fue dirigido por Jason Lester.

6. Indigo De Souza, You Can Be Mean

Indigo De Souza se trae You Can Be Mean, el último single de adelanto de su próximo LP All of This Will End, que saldrá a la venta el 28 de abril a través de Saddle Creek. Sigue a los anteriores Younger & Dumber y Smog. “Escribí You Can Be Mean sobre una breve experiencia tóxica que tuve con un manipulador y abusivo fuckboy modelo de Los Ángeles”, compartió De Souza en un comunicado. “Aunque breve, tuvo un impacto de por vida en mi forma de entenderme a mí misma. Antes de esa experiencia, tenía un historial de ponerme en situaciones tóxicas y anhelar la validación de las personas que me trataban mal. Estaba atrapada en la ilusión de que podía ayudar a las personas maltratadoras a superar sus traumas y enseñarles a quererme como me merecía… Escribí esta canción cuando por fin me di cuenta de que podía elegir no permitir comportamientos dañinos en mi vida, y que hay una profunda, profunda importancia en proteger el cuerpo y el espíritu”.

7. Louise Post, Guilty

Es posible que conozcas a Louise Post como la co-líder de los iconos del alt-rock de los 90 Veruca Salt, pero ahora se está preparando para embarcarse en solitario con Sleepwalker, su álbum debut bajo su propio nombre. Con el anuncio, se trae un adelanto antes del lanzamiento del disco el 2 de junio con el single principal, Guilty. “Siempre me he identificado como una sonámbula”, dice Post sobre el título del álbum en un comunicado. “Cuando era niña, caminaba dormida por mi casa, e incluso por la calle. Creo que, en retrospectiva, era yo intentando procesar lo que estaba pasando en mi casa con el problemático matrimonio de mis padres. Por lo que sé, dejé de ser sonámbula después del divorcio, cuando tenía ocho años, pero siempre ha sido una parte de mí de la que me siento protectora, una niña por la que me siento triste”.

8. bdrmm, Be Careful

La banda británica de shoegaze bdrmm regresa este verano con su nuevo álbum I Don’t Know (a la venta el 30 de junio vía Rock Action). Ya hemos escuchado el single principal It’s Just A Bit Of Blood, y hoy estrenan Be Careful, y el frontman Ryan Smith explica en un comunicado que “fue escrita durante la pandemia. Había montado un pequeño estudio en la parte trasera de mi jardín y a menudo me llevaba allí por las tardes con numerosas botellas de vino. Inspirada en Portishead y con una línea de bajo que recuerda a Nude de Radiohead, esta canción surgió de forma natural. Trata de cuidarse y darse cuenta de cuándo hay que cambiar. He sido culpable de darme demasiados caprichos y me he dado cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba. Al darme cuenta de eso, me sentí importante. Intentar ser mejor persona es difícil cuando no sabes que estás haciendo algo mal”.

