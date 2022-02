Neuralink: Ex empleados denuncian que Elon Musk fomenta una cultura tóxica e intensa llena de culpa y miedo

Aunque la empresa Neuralink se ha vendido desde sus inicios como una pionera tecnológica en la que su interfaz cerebro-ordenador está “cerca” de comenzar sus pruebas con humanos a finales de este año, parece que la compañía de Elon Musk tiene algunos problemas, pues esta semana, varios ex empleados estuvieron hablando con la revista Fortune sobre lo disfuncional que es la empresa, poniendo aún más en duda los ambiciosos objetivos de Musk para este año. Al parecer, la empresa se ha enfrentado a problemas internos y varios miembros clave del equipo fundador de la empresa dimitieron en gran parte debido a la mentalidad de “olla a presión” de Musk.

Los ex trabajadores afirmaron que Musk había sometido a la empresa a una presión constante para alcanzar unos plazos irrazonables. A pesar de que los trabajadores avanzaban a un ritmo récord, un ex miembro del equipo técnico de Neuralink que trabajó allí en 2019 dijo que existía ese descontento de arriba hacia abajo con el ritmo de avance. El exempleado dijo que Elon Musk seguía insatisfecho con los resultados.

Múltiples personas afirmaron que la política corporativa, ordenada por Musk, prohibía a los empleados culpar a los proveedores o vendedores externos por los retrasos y que la persona a cargo de esa conexión era responsable de cualquier incumplimiento de los plazos, incluidos los que estaban fuera de su control. Los ex empleados dijeron que a menudo les preocupaba ofender a Musk por no cumplir sus exigentes calendarios. Otro ex empleado afirma que “todo el mundo en ese imperio está básicamente motivado por el miedo”, en referencia a las empresas de Musk, incluida Neuralink.

Los ex empleados dijeron que la “cultura de la culpa y el miedo” provocó una alta tasa de rotación de empleados, y solo dos de los ocho científicos que Musk contrató para ayudarle a lanzar Neuralink, Dongjin Seo y Paul Merolla, siguen en la empresa. En ocasiones, los ingenieros se vieron obligados a juzgar cuestiones como el diseño de los electrodos cerebrales antes de disponer de los datos pertinentes de los equipos de investigación con animales. Vale la pena destacar que los estudios con animales pueden llevar meses o incluso años, pero los ingenieros tenían que actuar en días o semanas. Según un antiguo empleado, los retrasos también se debían a la exigencia de Neuralink de producir chips informáticos diseñados a medida. Por otro lado, Musk estaba ansioso por empezar la implantación en humanos lo antes posible.

En los últimos años han habido varios relatos de culturas laborales menos que ideales en las empresas de Musk, como SpaceX y Tesla, y aunque no cabe duda de que estas empresas están a la vanguardia de la tecnología, es obvio que eso no debería ir en detrimento de la salud mental y el bienestar físico de sus empleados.

