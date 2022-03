MOR.BO RIOT: Rojuu, el adolescente español que hace emo experimental con sabor dark

Inspirado en el manga y el emo, Rojuu es uno de los artistas españoles del trap más sonados de los últimos tiempos. Acaba de cumplir 19 años, pero a los 14 años ya ganaba dinero como youtuber hablando sobre música, y cuando se cansó de eso, a los 15 comenzó a grabar canciones sobre drogas y suicidio. Para cuando cumplió los 18 ya era una especie de veterano con 5 discos a sus espaldas, y que puede darse el lujo de ser un artista independiente con solo las ganancias del streaming y las redes sociales.

Rojuu, mejor conocido como Roc Jou Morales, nació el 14 marzo de 2003 en Barcelona, España. “Desde los 10 años tenía muy claro cómo funcionaba Internet y fui viendo que podía vivir de eso”, contó en un reportaje con El País. “Me empecé a interesar por hacer canciones de trap porque veía vídeos de trap. Estaba en segundo de la ESO, nadie en mi instituto escuchaba trap. En España lo escuchaba muy poca gente y casi nadie de mi edad. Me acuerdo de que por los pasillos me decían ‘quita eso, suena fatal’. Tres años después el mismo que me lo había dicho era fanático del trap”. En el año 2017 publicó su primer tema, Hazlo Otra Vez y, durante estos cinco años, ha publicado EPs como Y3Y, y también cuenta con varios discos: Cotard Delusion (2018), Bad Trip Camp (2019), OOO (2020) y Roku Roku (2021).

La especialidad de Rojuu es el trap experimental y emo. “Tiendo a explicar cosas tristes porque es un mundo más inmenso, astral, paranoico. Cuando me pongo triste me da fuerte y eso me da libertad de explorar nuevos mundos”, cuenta a Europa FM. Habla en sus canciones de amor, desamor, muerte, tristeza, soledad o depresión en letras que él considera que puede entender desde “un abuelo a un niño”, pero que están dedicadas a su generación. “Temas como la salud mental, la muerte, el ser diferente, son bonitos para las redes sociales pero si lo hablas cara a cara, no encajas o te tachan de loco, negativo, enfermo mental”. Su estética es oscura, y aunque solía pintarse el cabello de colores, ahora oscila entre el rubio platinado y el negro. Una de sus características son sus uñas, que siempre lleva pintadas, ya sea cortas o largas “como las uñas de una diva, de una princesa que no se puede dedicar a hacer tareas banales y necesita las manos para brillar”, dice sobre su look.

Hace un par de años, Rojuu dejó sus estudios de secundaria para dedicarse por completo a la música. “Me parece un sinsentido y una forma de seguir los parámetros sociales que te suman en un sistema que no está bien estructurado, pero de alguna manera parece el único camino al éxito, así que todos lo siguen. Se aprende mejor de los propios errores que en un aula”. Según cuenta, su madre, la directora de cine Laura Jou, solo le puso como condición que hiciera deporte junto a un entrenador personal: “Es el precio que he tenido que pagar por dejar los estudios”. Según le dijo un psicólogo a su madre, tiene “una superdotación artística” que no encaja en los cánones de la escuela. Además del deporte, se ha centrado en su carrera y fue firmado por la disquera Sonido Muchacho (la discográfica de artistas como Carolina Durante, Sen Senra y Cupido) para lanzar su más reciente disco, KOR KOR LAKE.

Para Rojuu, cada álbum muestra las etapas por las que ha pasado: “Cotard Delusion muestra mis primeros años de adolescencia. Por otro lado, Bad Trip Camp marca el final de esos años de adolescencia, el cierre de un capítulo de mi vida. Children Of God muestra el instante en que una persona empieza a percibir el mundo como un adulto, pero con una especie de resistencia arraigada en el deseo de seguir siendo joven para siempre. OOO remarca la especie de limbo que representa ser un adolescente. Luego tenemos a Roku Roku, que es la representación de este adolescente que se siente preparado para crecer y encontrar el éxito, y Kor Kor Lake representa el golpe de realidad que recibimos cuando entramos en el mundo de los adultos y nos damos cuenta de que no es fácil ser adulto”. Para este joven artista, esta última producción es su inmersión al público en general, y un proyecto en el que cualquiera puede entrar a su mundo, sin máscaras y sin pretensiones. “Representa mi yo sentimental y romántico. Mi personalidad artística no representa un personaje o una máscara, es una fracción de mi verdadero yo”.

