MOR.BO RIOT: GAYLE, la rockera de 17 años que combina el pop, el rock, el indie y el R&B

Como todos sabemos, la música se mueve en ciclos, y durante el último año, el pop punk ha vuelto a estar en la cima. No es de extrañar que uno de los mayores éxitos del 2021, Good 4 U de Olivia Rodrigo, haya devuelto el protagonismo a las grandes guitarras y los cinturones de tachuelas, mientras que la reina del género Avril Lavigne está oficialmente de vuelta con su nuevo disco Love Sux. Y una recién llegada espera hacerse un hueco en este renacimiento. ¿Su nombre? GAYLE, y sus canciones combinan el pop, el rock, el indie, el R&B y mucho más. Además, es nuestra protagonista de RIOT esta semana.

Es posible que en los últimos meses hayas escuchado su excelente tema abcdefu una y otra vez. Publicada el pasado agosto, la canción, la primera publicada por la cantante estadounidense de 17 años desde que firmó con Atlantic Records, ha sido un éxito increíble, desde TikTok hasta Spotify, y en su mejor momento, solo Easy on Me de Adele pudo superarla como la canción más escuchada del mundo en Spotify. Nada mal, ¿no? GAYLE, cuyo nombre verdadero es Taylor Gayle Rutherford, nació en Dallas, Texas, el 8 de julio de 2004, y luego se trasladó a Nashville a una edad temprana, lugar en donde todavía reside, aunque viaja a lugares como Los Ángeles y Nueva York para colaborar con otros compositores y avanzar en su carrera de cantante y compositora.

GAYLE comenzó a cantar y escribir canciones cuando solo tenía siete años, todo gracias a la influencia de artistas como la leyenda del soul y miembro del Salón de la Fama del Rock n’ Roll, Aretha Franklin; el icono del jazz Ella Fitzgerald; Maggie Rogers, Olivia Rodrigo y Lorde. De hecho, su primer concierto fue Aretha Franklin, a la que describe como “mi tope… literalmente la razón por la que hago música”. Lorde, sin embargo, es algo especial para ella. “Lorde también es otra de mis artistas favoritas, no tengo ni idea de cómo se le ocurren las cosas que se le ocurren. Incluso siendo una persona que hace su propia música, nunca podría hacer lo que hace Lorde“.

Esta joven fue descubierta por la ex jueza de American Idol, productora y editora musical Kara DioGuardi luego de que GAYLE llegara a acumular más de 5 millones de streams en todo el mundo como artista independiente. Después de lanzar una serie de singles como dumbass, z, happy for you y orange peel, GAYLE firmó con Atlantic Records, con quienes lanzó su hit abcdefu. Comentando sobre este éxito viral, GAYLE dijo a Flaunt que aún no sabe si si ex ha escuchado la pista, porque lo bloqueó por todas partes. “No tengo ni idea de si le gusta, ni siquiera sé si sabe que se trata de él. En general no tengo ni idea, no nos hablamos. No nos hablamos. Antes lo hacíamos. Ya no es así, pero le deseo lo mejor. Sólo que no es lo mejor para nosotros estar en la vida del otro”.

¿Qué podemos esperar de GAYLE en el futuro próximo? Algunos singles más, y tal vez un EP… o su primer disco. Está tomándose las cosas con calma y sin presión, escribiendo muchas canciones y definiendo su sonido. “Mi objetivo en las salas de escritura pop es ser la persona de inclinación alternativa, pero en las salas alternativas ser la persona de inclinación pop que todavía puede pasársela bien. Eso es lo que intento hacer. Me gusta mucho la música pop, el género general del pop, pero hay diferentes cosas que lo inspiran en ese momento. A veces hay influencias más soul en la música, otras veces se inspira más en el indie rock. Intento hacer una buena combinación de todo ello en esta cosa del pop”.

