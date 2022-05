MOR.BO RIOT: ARÓN, el español que busca contagiarnos con los ritmos rebeldes del trap

Para quienes siguen la serie española Élite en Netflix, quizás no les sea desconocido el nombre de Arón Piper, quien interpretó durante cuatro temporadas al adolescente Ander Muñoz, uno de los chicos más conocidos de la secundaria Las Encinas, y que desde entonces se ha lanzado a la fama internacional. Junto con Omar Ayuso formó parte de la pareja Omander, una de las historias más interesantes de la serie hasta el día de hoy. Pero las ambiciones de Piper van más allá, pues también es conocido por su alter ego ARÓN, con el que de un tiempo para acá ha estado lanzando algunas canciones en solitario, con ritmos que rozan el trap, el reggaetón y el R&B. Hoy es el protagonista de nuestro RIOT.

ARÓN nació el 29 de marzo de 1997 en Berlín, Alemania. Como actor, modelo y cantante, tuvo su primera aparición en el cine con tan solo 7 años, pero fue también desarrollando su interés por la música: a los 13 años decidió adentrarse en ella como hobby, e incluso la directora española Gracia Querejeta le dio la oportunidad de componer e interpretar el tema final de la película 15 años y un día, por la que fue nominado a los premios Goya en la categoría de mejor canción original. ” Ya desde pequeño, desde los 12 años, llevo escribiendo y haciendo música, pero nunca me había atrevido a sacarla”, dice ARÓN en una entrevista con El País. “Ahora sí, llevo tiempo preparándola y en breve voy a sacar singles y más adelante igual una mixtape. Da mucho más miedo que lo de la serie porque al final eres tú, la escribes tú, das la cara tú. No la saco como Arón Piper sino como ARÓN. También me daba miedo quedar de oportunista, que la gente piense: ‘Anda, ahora se hace músico’. Aunque un poco oportunista sí que es, ¿qué mejor momento que ahora? Cualquiera que tuviera esta oportunidad que yo tengo, lo haría”.

ARÓN ha reconocido en varias entrevistas que no iba por buen camino durante su etapa de tránsito hacia la edad adulta. Malas compañías, malos hábitos, depresión y una sensación de crisis de identidad lo estaban llevando a un mal futuro, así que sus padres lo obligaron a irse a Madrid para cambiarse el chip. Tenía 17 años y al principio le resultó muy difícil encajar, pero dice que terminar en el casting de Élite y tener éxito fue lo que le hizo poner los pies en la tierra, y centrarse una vez más. Aunque la actuación es lo que se le da mejor, dice que su segunda pasión es la música, y es por ello que decidió lanzar sus temas con su nombre ARÓN, sin apellido. Durante el año 2020 lanzó varios singles en los que se aprecia su interés por la electrónica y el trap. Por ahora ha trabajado con figuras como el productor y dj MYGAL, además del sello The Movement, de la productora Landia, que dirigen Martin Rietti y Félix Bollaín. ARÓN además aprovecha su familiaridad con los formatos audiovisuales para además hacer videoclips de sus sencillos, donde ha tenido estrellas invitadas como Alejandra Guilmant, actriz de Narcos: México, y Óscar Jaenada, actor de Luis Miguel: la serie.

El español lanzó su EP Nieve en 2021 con una serie de canciones que se mueven entre el rap y el trap: para presentarlo en Instagram, subió un vídeo en el que hace referencia a una frase que su madre le decía sobre perseguir los sueños y la problemática del éxito. El EP nos dejó ver a un ARÓN proclive a jugar con las tendencias musicales y a hablar sin tapujos. Además, tiene una serie de sencillos independientes. Uno de los aspectos más positivos de la corta carrera de ARÓN es que ha sabido rodearse de artistas con bastante futuro y conocimiento en todo lo que respecta al trap y la música electrónica. Moonkey, Polimá Westcoast, Jesse Baez, iseekarlo, Tweak y Miqui Brightside son solo varias de las colaboraciones que lleva a cuestas, lo que parece demostrar que esto de la música no es un capricho, sino algo que se está tomando en serio, pero sin apresurarse, tal como le dijo este año a Esquire en una entrevista.

https://www.youtube.com/watch?v=k35Rgmhmtgw

“Estoy feliz con mi gira musical”, dice ARÓN, quien el año pasado estuvo de paso por México. “No he firmado con ninguna discográfica, así que hago la música y los vídeos que quiero y con quien quiero, aunque la parte mala es que me toca también ser el CEO. Empecé con 12 años, pero no de forma profesional, como hice con la interpretación. Me ha costado lanzarme porque la música es más personal, eres más tú, pero estoy contento. Vamos poco a poco”. Mientras esperamos por más noticias de este joven español, los dejamos con una muestra de sus sencillos más recientes.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?