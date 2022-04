Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como trap, hyperpop, pop, soul, indie rock y más.

1. JIMM

Suena como: MLMA, Kid Sole, Life Elsewhere

JIMM es un artista ruso de hip-hop originario de Yamal. Inspirado en géneros como el trap y el drill, ya cuenta con tres discos en su haber u un puñado de EPs y sencillos, en los que trata de encontrar un equilibrio y un punto de contacto entre estilos diferentes. El año pasado, lanzó su tercer EP FUEL: stop, que contenía 5 pistas, incluido un feature con la artista, bloguera e intérprete coreana Mlma y HASH TAG, que son una muestra de su poderío a la hora de escupir rimas como un arma automática.

2. Coco & Clair Clair

Suena como: Slayyyter, REI AMI, Carolina Polachek

Coco & Clair Clair son un dúo pop de Atlanta, Georgia conformado por Taylor Nave y Claire Toothill. Pioneras de lo que ellas mismas llaman “glam rock demoníaco”, su sonido, sin complejos e inequívocamente influenciado por el hip-hop, le dan nueva vida al género del bedroom pop lo-fi. Ambas se conocieron en Twitter en 2012 y poco después empezaron a grabar canciones juntas, y luego de un par de EPs comenzaron a colaborar con artistas como Clairo, con quien grabaron la pista Racecar. Su más reciente EP fue Treat Like Gold​, del 2020, que han seguido con una serie de singles en donde juegan con R&B y hasta con bubblegum pop.

3. Isabel LaRosa

Suena como: Siouxxie, Alice Longyu Gao, 100 gecs

Hace un año, Isabel LaRosa estaba en Maryland trabajando diligentemente en su música, como ahora. La única diferencia es que, en tan solo un año, ha creado un grupo de seguidores de culto gracias a su giro perfectamente sincronizado con el hyperpop. Su single Haunted, logró más de un millón de streams solo en Spotify, y es la introducción perfecta a Isabel. Además del crecimiento masivo que ha tenido en TikTok, ha aparecido en listas de reproducción de servicios de streaming, así que estamos seguros de que estaremos escuchando más de ella muy pronto.

4. Elley Duhé

Suena como: GAYLE, Winona Oak, AU/RA

Originaria de un pequeño pueblo a kilómetros de Mobile, Alabama, Elley Duhé llegó por vez primera a la música en 2012, cuando hizo una audición para el programa de talento The Voice. Aunque no fue elegida, se mudó años después a Los Ángeles, desde donde está avanzando en el mundo del pop. Con un público ya muy fuerte, Duhé cuenta con un puñado de canciones, como Tie Me Down y Happy Now, asistida por Zedd, que destaca su voz angelical. Tras entrar en escena por primera vez en 2016 con Millenium, Duhé no ha dejado de perfeccionar su oficio a lo largo de los años, creando un paisaje sonoro etéreo que se pasea por el soul, el trap y el dark-pop.

5. Lonely God

Suena como: Wallows, Kid Bloom, Gus Dapperton

Lonely God, quien se describe a sí mismo como una deidad de 112 años, es un intérprete y productor que se encarga de todos los aspectos de su música, desde la escritura hasta la producción y la instrumentación, para crear una mezcla única de indie rock y hip hop. Dice que es “como un Beck más guapo, de alguna manera menos joven”, y es más conocido por su éxito Marlboro Nights, que se convirtió en una de las canciones más grandes de la historia en TikTok. Desde entonces, ha estado trabajando en un EP con más bangers hechos para la gen-z.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?