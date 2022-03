Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como rock, hyperpop, pop punk, pop folk y más.

1. Francis of Delirium

Suena como: Indigo de Souza, Pom Pom Squad, Rosie Tucker

Francis of Delirium es la alianza de dos generaciones: Jana Bahrich, nacida en Vancouver y de 19 años, quien canta, escribe canciones y toca la guitarra con una fascinación por el grunge de los 90, una época que no vivió, pero a la que se siente muy vinculada. La acompaña a la batería Chris Hewett, originario de Seattle y 30 años mayor que ella. El dúo, afincado en Luxemburgo, se formó después de que Jana se hiciera amiga de algunos de sus compañeros de clase, que tocaban en una banda familiar con su padre: Chris. Su asociación puede parecer inusual, pero definitivamente tiene sentido, ya que ambos están influenciados creativamente por el movimiento grunge (especialmente Nirvana y Pearl Jam), lo que vemos en su amor por los ritmos potentes, los riffs fuertes y las letras intensas sobre las dudas, los problemas, la vulnerabilidad y la angustia.

2. BoyWithUke

Suena como: Oliver Tree, Cavetown, Claire Rosinkranz

Puede que no sepamos quién es BoyWithUke ya que siempre lleva su rostro oculto tras una placa LED, pero lo que sí sabemos con certeza es que está preparado para ser uno de los nuevos artistas más sonados del 2022. El enigmático icono del pop crea una fuerte oposición a su personaje anónimo, llevando su corazón totalmente en los álbumes Melatonin Dreams y Fever Dreams, ambos publicados en 2021. Es este enfoque confesional de la composición, combinado con un pop indie nostálgico, lo que le ha valido a este artista en rápido ascenso más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y una base de fans devota y en rápido crecimiento.

3. Goldie Boutilier

Suena como: Slayyyter, Tei Shi, Allie X

Es posible que conozcas a esta canadiense bajo otros nombres, como My Name is Kay, Kay y, más recientemente, Goldilox. Aunque ha habido un claro crecimiento a lo largo de su carrera, estos cambios de nombre también se han debido en gran medida a cuestiones legales y contratos que buscaron robarle sus derechos como compositora. Ahora reclama su identidad e independencia como Goldie Boutilier, que también es su nombre legal. Ahora está residenciada en París, desde donde trabaja como DJ en los momentos libres que le deja su carrera como cantante y compositora de pop, electro y synthpop con un toque disco setentoso que seduce al igual que su voz.

4. Siouxxie Sixxstar

Suena como: Alice Gas, 100 gecs, fraxiom

Siouxxie es un artiste de hyperpop no binarie, mejor conocide por su canción masquerade, que se hizo viral como sonido en TikTok. Siouxxie suele incorporar hipnotizantes imágenes góticas en sus performances, a la vez que hacen referencia a momentos de travesura de décadas de juegos, dibujos animados y otros medios de comunicación. Se define a sí misme como una fusión de dark-pop y trap alimentade por las escenas de punk y trap de Chicago. El año pasado dejó caer su disco debut de 7 temas, witchpop, que incluyó uno de sus temas más conocidos, ketamine.

5. LØLØ

Suena como: Gayle, RENforshort, carolesdaughter

Nacida y criada en Toronto, LØLØ es una estrella emergente que reside en Los Ángeles, y que en el último año se ha encargado de darle nueva vida a la escena pop-punk. Los fans del género de los primeros años de la década de los 2000 seguramente se sentirán nostálgicos escuchándola, ya que LØLØ combina los crujientes y pegadizos riffs de guitarra y los potentes ritmos de batería con un lirismo grunge, sarcástico e inherentemente moderno. Con una producción contagiosa, la música de LØLØ es honesta y se relaciona con los altibajos del amor y el desamor, al tiempo que conserva la capacidad de baile de un verdadero bop. En noviembre de 2021, se publicó su EP Overkill, y desde entonces estamos con ganas de escuchar más de ella.

