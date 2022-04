Mike Myers interpreta a 8 personajes en “The Pentaverate”, una demente serie de Netflix sobre sociedades secretas

Con grandes éxitos de comedia que definen la cultura y franquicias como Wayne’s World, Austin Powers y Shrek, el comediante Mike Myers dominó absolutamente la comedia en la pantalla durante al menos toda la década de los 90, demostrando que podía hacer personajes excéntricos y muy diferentes. Ahora, el canadiense está de vuelta en The Pentaverate, la nueva serie limitada de Netflix sobre una sociedad secreta que se enfrenta a una peligrosa amenaza. Myers interpreta a ocho personajes diferentes con looks radicalmente distintos.

Esta es la sinopsis oficial: “¿Y si les dijéramos que una sociedad secreta de cinco hombres ha estado trabajando para influir en los acontecimientos mundiales para el bien común desde la peste negra de 1347? Al comienzo de esta nueva serie, un improbable periodista canadiense se ve envuelto en una misión para descubrir la verdad y, posiblemente, salvar él mismo el mundo. Recuerda, el Pentaverato nunca debe ser expuesto”. Myers interpretará a:un periodista de la vieja escuela que trabaja para desenmascarar al Pentaverato, un teórico de la conspiración de Nueva Inglaterra, un presentador de radio de extrema derecha, el miembro más antiguo y de mayor rango del Pentaverato, un ex magnate de los medios de comunicación, un ex oligarca ruso, un ex gerente y y un genio de la tecnología.

Junto a él estarán Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders y Lydia West. The Pentaverate se estrena en Netflix el 5 de mayo de 2022. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

