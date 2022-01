México: Tras discriminación homofóbica y protestas, un parque de atracciones retira la prohibición de “comportamiento afectuoso”

El parque de atracciones Six Flags de Ciudad de México anunció que retiraba su prohibición de “comportamiento afectuoso” tras las protestas causadas por la expulsión de dos amigos homosexuales, quienes se besaron en la fila de una de sus atracciones.

El incidente ocurrió el miércoles de esta semana, cuando dos hombres identificados como Andrés G. y Luis B. fueron rodeados por los guardias de seguridad del parque por besarse en público. Un encargado les dijo que en el recinto buscan un ambiente “familiar”, y que las muestras de afecto no están aceptadas, pese a que había parejas heterosexuales en la misma fila haciendo lo mismo que no recibieron ningún tipo de observación por parte del funcionario. Un amigo de Andrés y Luis, Giovani Aranda, decidió denunciar el suceso en Twitter como un episodio de discriminación, por lo que se viralizó.

Hace unos minutos, en @SixFlagsMexico discriminaron a mis amigos por darse un beso, el argumento fue que el parque es un “ambiente familiar” y que los besos gays atentan contra eso. 🤨 (Abro hilo con más evidencia) — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

El director del parque aseguró que no se permitían muestras de afecto en el lugar, pero los afectados revisaron el código de conducta y comprobaron que no había ninguna regla al respecto. Según cuenta El País, lo único que aparecía era un apartado en el que se prohibían los “actos impropios que afectan a la moral”. “Nos dijo que esto afectaba a la moral”, narraba Aranda, afirmando que se sintieron “humillados” por lo sucedido. Tras el hecho, los activistas por los derechos de los homosexuales en México convocaron un “besatón” en el parque tras los informes del incidente, y poco después, Six Flags escribió en Twitter que abandonaba la supuesta política.

“En un esfuerzo por mantener un ambiente familiar, Six Flags tenía una política de disuadir a los visitantes de ser demasiado cariñosos”, escribió el parque. “Sin embargo, de acuerdo con los comentarios de nuestros visitantes, hemos decidido que una política referida al comportamiento afectuoso no es necesaria, y la hemos eliminado”. Por otra parte, aseguraron que se comprometían “en mantener un entorno inclusivo y no tolera el racismo, la discriminación o el comportamiento de odio de ninguna manera hacia nadie”.

Por ahora, la pareja afectada no ha hecho declaraciones, pues al parecer desean tomar acciones legales contra el parque. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, un 60% de los encuestados afirmaba haberse sentido discriminado en el último año en México. La mayoría de parejas del mismo sexo aseguran que apenas se dan muestras de afecto en público, y únicamente un 0,4% declaró no haber sufrido nunca expresiones de odio, agresiones físicas o acoso.

