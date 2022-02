México emite la primera acta de nacimiento a una persona no binaria

Un activiste LGBTQI+ se convirtió recientemente en la primera persona en recibir un certificado de nacimiento que reconoce su género como no binarie en México. Fausto Martínez, de 26 años, recibió la histórica acta de nacimiento del Registro Civil de Guanajuato, un estado del centro de México, que ahora reconoce su sexo oficial como NB, o no binario.

Martínez dijo que hizo su primera solicitud para ser identificade como no binarie en septiembre de 2021, pero esta le fue negada. Sin embargo, con la ayuda de la ONG de derechos humanos Amicus, Martínez recibió el apoyo de un juez que dictaminó que debía recibir el reconocimiento de su género. En un hilo de Twitter, escribió: “Siempre lo he dicho lo que no se nombra no existe. Por ello la transcendencia de este hecho el estado mexicano reconoce que las personas no binarias existimos y con ello somos objeto de derechos y obligaciones”.

Les comparto que el pasado 11 de febrero recibí mi acta de nacimiento NB. Les cuento un poco como fue el proceso. pic.twitter.com/biz6RkgkYQ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) February 16, 2022

Martínez dijo en otra declaración a la agencia de noticias mexicana EFE que su certificado era “un logro colectivo de las personas no binarias en México, que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que ello implica, convirtiéndonos en una entidad legal con derechos y obligaciones”. El caso de Martínez alienta sin duda a las organizaciones humanitarias y a activistas que esperan que la sentencia sirva de precedente para otros miembros de la comunidad LGBTQI+ que han luchado por años por el reconocimiento legal del género no binario en México, un país mayoritariamente católico y de tradiciones conservadoras.

“Esto es un hecho histórico que va abrir el camino a muchas personas”, afirmó Tania Morales, directora de la Asociación por las Infancias Transgénero, al reconocer que el caso de Martínez llevará a que “se modifiquen todos los registros para documentos identitarios” en México para incluir el género no binario. Hasta la fecha en el país latinoamericano solo se reconocen los géneros femenino y masculino en los documentos de identidad.

Aunque México aprobó en 2014 una ley de identidad de género para facilitar a las personas trans el cambio de género legal, y en el 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que las personas trans deben recibir una nueva acta de nacimiento después de cambiar su nombre y género, ya que “toda persona tiene derecho a definir su propia identidad sexual y de género”, el certificado de Martínez es el primero que se expide para una persona no binaria en ese país, marcando un hito histórico para esta comunidad. “Este es un resultado que se dio en Guanajuato, pero lo que queremos es que sea un procedimiento más sencillo que llevar un juicio de amparo y todo lo que implica gastar tiempo y dinero, y prevemos que sea así, que más personas se interesen en el tema”, dijo Martínez.

