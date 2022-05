Los adultos solo se sienten bien el 47% del tiempo debido a la ansiedad y el cansancio

Casi seis de cada diez personas (un 57%) afirman que es raro que se sientan físicamente a tope, mientras que el 61% afirma que las molestias y los dolores forman parte de su vida cotidiana. Una dieta desequilibrada, no hacer suficiente ejercicio y no tener suficientes horas en el día son algunas de las principales razones por las que la gente no se siente bien todo el tiempo.

Los encuestados consideran que solo se sienten al 100% durante 10 horas y 12 minutos de un periodo medio de 24 horas, incluso cuando duermen. Los adultos suelen sentirse mejor por la mañana, mientras que la noche es el momento en que es más probable que les cueste, una vez que ha terminado el largo día. En general, solo el 63% de los adultos se consideran sanos, mientras que el 23% están a dieta específicamente para perder peso. Además, una cuarta parte de los adultos tiene ansiedad al menos una vez a la semana y el 40% experimenta algún tipo de dolor muscular la mayoría de los días.

Publicidad

Para intentar mejorar su bienestar, el 41% ha probado a acostarse más temprano y la misma cantidad se ha esforzado por beber más agua. Otros cuatro de cada diez han aumentado su nivel de ejercicio, mientras que más de uno de cada cuatro (27%) ha recurrido a suplementos o vitaminas. Otra décima parte ha hecho todo lo posible por estimularse reservando un día de spa, según las cifras de OnePoll. Sin embargo, el 42% cree que aplicar estas medidas a su vida de forma más regular es demasiado caro, mientras que el 40% piensa que le quita demasiado tiempo.

Casi siete de cada diez (68%) han llegado al punto de aceptar los días en los que no se sienten 100% bien y esperar al siguiente. Un portavoz del fabricante de vitaminas y suplementos naturales MyVybe, que realizó el estudio, dijo: “Es difícil estar al cien por cien en todo momento y habrá cosas que nos depriman. Especialmente a medida que envejecemos, los dolores, las tensiones y los resfriados parecen buscarnos con más facilidad que cuando éramos más jóvenes. Sin embargo, también puede ser un caso de mirar al pasado a través de lentes de color rosa, ya que muchos jóvenes también informan de problemas similares”.

El portavoz de MyVybe añadió: “No importa la frecuencia con la que te sientas mal físicamente, casi siempre hay algo que puedes hacer para mejorar las cosas. Pequeños cambios como beber más agua pueden darte más energía y dormir más también puede suponer una gran diferencia. Si, tras años de trabajo de oficina, te das cuenta de que tu espalda o tus hombros no están en la mejor forma, puedes hacer ejercicios o probar un escritorio de pie”, comentó sobre los resultados. “La dieta también desempeña un papel importante, y si te resulta difícil comer siempre lo correcto, las vitaminas y los suplementos pueden ayudarte a cubrir algunas lagunas vitamínicas en tu dieta”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?