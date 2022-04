Lorde defiende su “maniobra dramática” de callar a los fans en sus conciertos

Si has estado en Internet recientemente, es probable que hayas visto un vídeo de TikTok con Lorde que se ha hecho viral, y en el que la propia músico hace callar a sus fans en uno de sus conciertos. El vídeo en cuestión muestra a Lorde interpretando uno de sus éxitos, Writer In The Dark de su exitoso álbum Melodrama, ante un público repleto. Mientras cantaba la canción a capela y sin micrófono, sus fans empezaron a unirse a ella pero rápidamente fueron silenciados por la cantante, quien se llevó un dedo a la boca, haciéndoles callar.

Naturalmente las redes sociales se han vuelto un campo de batalla sobre el clip, con opiniones divididas sobre si es ofensivo, vergonzoso o hilarante. Pero, ¿qué piensa la propia Lorde sobre el vídeo? Bueno, la conversación fue lo suficientemente fuerte como para que la artista hiciera un comentario público al respecto, y lo cierto es que ella cree que “no fue tan profundo”.

Compartiendo un vídeo en Instagram, se puede ver a Lorde sentada en la cama con un antifaz de seda para dormir, dispuesta a compartir su opinión al respecto. “Solo quería hablar de esta cosa de que mando a callar a la gente en mis shows”, dijo. “Eso fue algo que hice en esa única canción, un par de veces, cuando quise cantarla a capella y/o fuera del micrófono para que la gente pudiera oírme y porque quería probar algo diferente”. Y continuó: “Si vienes a mis conciertos, sabes que es como una hora y media de todos nosotros cantando y gritando juntos. Además, esa maniobra dramática de mierda fue literalmente para un álbum llamado Melodrama, así que no se estresen demasiado”.

Pero esa no fue la única vez que abordó la polémica. Durante un concierto el pasado 23 de abril, le dijo al público que en realidad no ha cantado Writer In The Dark en vivo desde 2018, y no ha cantado una versión a capella desde 2017, así que en homenaje al video viral, lo tocó una vez más esa noche. “Internet ha decidido que esto fue muy malo y muy grosero”, dijo al público, según un clip publicado en Twitter.

lorde acknowledging the writer in the dark stuff has me in TEARS i love her https://t.co/9oOTE2O2gm pic.twitter.com/19Jf9CHXmt — izzy (@isthbel) April 24, 2022

“Creo que no deben haber venido a uno de estos espectáculos porque, ya sabes, es un ambiente tan comunitario. Todos estamos cantando y gritando todo el tiempo. Pero creo que de vez en cuando hay momentos para el silencio, y hay momentos para el sonido”, explicó. “Hay momentos que pertenecen a una sola persona, y hay momentos que son de todos nosotros, y así es la vida”. Así que ahí tienen la aclaratoria de Lorde.

