Llega el tráiler de “We’re All Going to the World’s Fair”, el creepypasta cinematográfico que aterró a Sundance

El Festival de Cine de Sundance, con sus secciones NEXT y Midnight, suele ser un gran lugar para que un joven director de terror debute en el séptimo arte: el año pasado tuvimos películas como Censor, que fue uno de los platos fuertes del festival. Y un poco más desapercibido, pero que apareció en la sección NEXT del año pasado, fue We’re All Going to the World’s Fair, que obtuvo sólidas críticas y que finalmente llegará a los cines este año.

Tal y como se ve en el tráiler recién estrenado de We’re All Going to the World’s Fair, la película sigue la historia de una joven que decide que es una buena idea unirse a la última moda de los memes de Internet creepypasta haciendo el reto de la Feria Mundial al estilo de Candyman. Después de decir una frase varias veces seguidas, comienza su oscuro descenso a lo desconocido, todo con la esperanza de alcanzar algún tipo de fama en Internet. La cinta está dirigida por Jane Schoenbrun, y es su ópera prima, y en el reparto tenemos a Anna Cobb, que también debutó como actriz en el largometraje, y a quien podremos ver junto a Timothée Chalamet en la próxima película de Luca Guadagnino, Bones & All.

Publicidad

Se espera que We’re All Going to the World’s Fair llegue los cines el próximo 15 de abril. Puedes ver el nuevo tráiler de la película a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?