Lizzo busca bailarinas en el tráiler de “Watch Out For The Big Grrrls”, su nuevo reality show

Lizzo entra en el ruedo de los realities: ya está aquí el primer tráiler oficial del programa de competición de baile de la artista de 33 años, Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls. La serie, que se estrenará el mes que viene en Prime Video, seguirá a Lizzo mientras se embarca en la búsqueda de mujeres seguras de sí mismas y con talento para unirse a su grupo de bailarinas de apoyo, también conocidas como las Big Grrrls. La serie de ocho episodios seguirá a 10 aspirantes mientras se mudan a una casa juntas y compiten por su oportunidad de unirse a la artista en el escenario.

“Las chicas que se parecen a mí no tienen representación”, dice Lizzo. “Es hora de encontrarlas yo misma”. El tráiler, repleto de imágenes del show, muestra a las chicas mientras se ponen en modo competición y bailan para conseguir la oportunidad de su vida, mientras se enfrentan a las críticas de los jueces. “¡Es una batalla de chicas grandes!” exclama Lizzo. Aparte de la competición, las mujeres se sinceran sobre sus luchas con la aceptación debido a su talla. En un momento emotivo, Lizzo llora cuando comparte con las competidoras. “Es difícil quererse a una misma en un mundo que no te quiere”, dice entre lágrimas.

Sin embargo, al más puro estilo Lizzo, el concurso está lleno de risas, inspiración y actuaciones estelares. En el programa también participan la coreógrafa Tanisha Scott y algunas de las Big Grrrls originales de la cantante, como Chawnta’ Marie Van, Shirlene Quigley y Grace Holden. Otros invitados especiales serán la experta en movimiento corporal Charm La’Donna, Rashida KhanBey Miller y SZA. Además de ser la anfitriona de la serie, Lizzo también ejerce de productora ejecutiva. No dejes de ver Watch Out For The Big Grrrls en Prime Video cuando se estrene el viernes 25 de marzo. A continuación, el tráiler:

