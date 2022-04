Lego lanza una colección botánica de orquídeas y suculentas que no necesitan ni una gota de agua

Para muchos, los rompecabezas han sido en el último par de años una excelente manera de superar la pandemia como pasatiempo, y parece que muchas personas usan los sets de Lego como una alternativa divertida. ¿Otra cosa que vio un interés vertiginoso durante la pandemia? Las plantas. Así que si combinas los dos pasatiempos, podrás adivinar el último lanzamiento de Lego, una Colección Botánica. Así que si aún no has dominado el arte de mantener vivas las plantas, una buena alternativa es uno de estos sets que siempre se verán saludables, y con un mantenimiento que no requiere agua.

El set de suculentas presenta nueve suculentas individuales en sus propios contenedores que se pueden organizar juntas de infinitas maneras o de forma independiente. El set incluye tres instrucciones de construcción separadas que permiten muchas formas de construirlas. “Dicen que tener suculentas en una habitación te ayuda a concentrarte, y esperamos que este juego te dé la misma sensación”, dice Anderson Ward Grubb, diseñador sénior de The LEGO Group.

“Queríamos crear un set que ofreciera una experiencia de construcción relajante y consciente para ayudar a los adultos a desconectarse de sus ajetreadas vidas y, lo que es más importante, volver a concentrarse en algo que disfrutan”. Pero si lo tuyo son flores tropicales más exuberantes, el otro set de la colección incluye una orquídea. Si alguna vez has tenido una, sabes lo difícil que es mantenerlas vivas y floreciendo, pero esta versión artificial presenta seis flores grandes y dos flores recién abiertas que se pueden arreglar de varias maneras para crear tu propio arreglo perfecto.

Colección Botánica de Lego. Fotografía: Lego Colección Botánica de Lego. Fotografía: Lego

Las flores se colocan dentro de una maceta construida con piezas de “mezcla de corteza” para que parezca aún más real. Incluso puedes personalizar y reconstruir la orquídea en cualquier momento para una nueva apariencia, para que crees la ilusión de que esta va cambiando a lo largo de las estaciones. Linda, ¿no?

Los nuevos sets LEGO Succulents y LEGO Orchid, que ya están disponibles para pre-pedidos, se unen al resto de la Colección Botánica, que incluye los sets Flower Bouquet, Bonsai y Bird of Paradise, a través de lego.com. Los sets se enviarán a partir del 1° de mayo de 2022 y tienen un costo de USD $50.

