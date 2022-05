Latinos en EE.UU. son discriminados por otros latinos y no latinos en casi la misma proporción, según estudio

Un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew hecho en los Estados Unidos reveló que los latinos sufren discriminación en ese país por parte de otros latinos y no latinos casi en la misma proporción. Los resultados del estudio muestran que el 31% de los latinos experimentan discriminación por parte de los no latinos, mientras que el 25% dijo haber sufrido discriminación por parte de otros latinos, con los latinos de piel más oscura experimentando la mayor discriminación por parte de latinos y no latinos en comparación con los latinos de piel más clara, según el la investigación.

El estudio, publicado el lunes, analiza los resultados de las encuestas telefónicas y por correo enviadas a 3.375 adultos hispanos en Estados Unidos en marzo del año pasado. Los latinos nacidos en EE.UU. declararon haber sido discriminados en menor medida que sus homólogos nacidos en el extranjero, según el estudio. Los tipos de discriminación que los latinos declaran sufrir varían: algo menos de una cuarta parte de los encuestados hispanohablantes dijeron que habían sido criticados por hablar en español en público, y el 20% de los encuestados dijeron que habían recibido insultos ofensivos en el año anterior a la encuesta. En algunos casos, los latinos declararon haber recibido comentarios o bromas racialmente insensibles por parte de otros latinos, señalaron los investigadores.

“Los latinos son muy diversos en su composición y, su composición racial su composición de origen”, dijo la investigadora principal del Centro de Investigación Pew, Ana González-Barrera. “La discriminación existe en América Latina, hay discriminación basada en la raza y basada en el color de la piel al igual que en los EE.UU. Así que la dinámica entre los latinos se asemeja a la dinámica del país de origen muchas veces”. De hecho, la investigación demuestra que el color de la piel desempeña un papel en la discriminación que sufren o presencian los latinos.

Alrededor del 41% de los latinos con un color de piel más oscuro dijeron haber experimentado discriminación o trato injusto por parte de otro latino, mientras que solo el 25% de los latinos con piel más clara dijeron lo mismo, según el informe. Mientras tanto, el 42% de los latinos con piel más oscura dijo haber experimentado un trato injusto o discriminación por parte de alguien que no era latino, mientras que sólo el 29% de los latinos con piel más clara dijo haber experimentado discriminación por parte de un no latino. El país de origen también influyó en el hecho de que un latino en Estados Unidos sufriera discriminación: más de la tercera parte de los latinos nacidos en Puerto Rico o fuera de EE.UU. dijo haber sufrido discriminación o trato injusto por parte de otro latino, mientras que solo el 23% de los latinos nacidos en uno de los 50 estados dijo lo mismo, según los investigadores.

Los investigadores de Pew también descubrieron que un gran número de latinos escuchan comentarios racistas o racialmente insensibles sobre otros latinos y no latinos en el hogar: Según el informe, casi la mitad de los encuestados dijo haber escuchado comentarios racistas o racialmente insensibles con frecuencia o a veces por parte de amigos y familiares latinos sobre otros latinos. De hecho, el 45% de los encuestados dijo haber escuchado a familiares y amigos latinos hacer comentarios racialmente insensibles con frecuencia o a veces sobre los no latinos. Los latinos más jóvenes, de 29 años o menos, y que tienen alguna experiencia universitaria, son más propensos a informar de que escuchan estos comentarios en comparación con los latinos de 50 años o más y los que tienen menos educación. “No estamos seguros de por qué pasa esto”, dijo González-Barrera. “Es posible que algunos de ellos estén expuestos a situaciones diferentes cuando van a la universidad y también es más probable que identifiquen lo que está sucediendo y lo verbalicen”.

