Las ventas de CDs aumentaron por primera vez desde 2004

Los CDs analógicos vuelven a convertirse en un artículo deseado por los amantes de la música: a pesar de la existencia de varias plataformas digitales de streaming como Spotify y Apple Music, las ventas de CD han aumentado por primera vez en 17 años, gracias a artistas como Taylor Swift y Adele.

En su repaso de las estadísticas de fin de año, Billboard informó que las ventas de discos compactos en EE.UU. alcanzaron los 40,59 millones de unidades el año pasado, aumentando un 1,1% respecto a los 40,16 millones de 2020. Este salto se debe a una serie de artistas súper vendedores, concretamente Adele y Taylor Swift. El nuevo disco de Adele, 30, ocupó el primer puesto del año con un total de 898.000 CD vendidos, mientras que Taylor Swift le sigue en tercer y segundo lugar con sus versiones regrabadas de Fearless y Red, con 263.000 y 237.000 unidades respectivamente.

Publicidad

La lista de los 10 primeros en ventas de CDs incluye al artista del año de los American Music Awards: BTS, con dos álbumes de 2020 en la lista: Map of the Soul:7 con 210.000 unidades en ventas, y Be con 187.000 en ventas. Además, el álbum de debut de Olivia Rodrigo, SOUR, también aparece en el ranking con 195.000 unidades vendidas. Taylor Swift hace su tercera aparición con su álbum de 2020, Evermore, con 213.000 unidades.

Según Billboard, Adele, Swift y BTS representaron el 7,1% de todas las ventas de CD de 2021. El medio atribuye esta cifra a los envases de los CD de los artistas, que incluían copias físicas con temas exclusivos, así como artículos de colección como camisetas, tarjetas fotográficas y pósters.

No es de extrañar que estos conocidos líderes de las listas digitales agoten las ventas de sus CDs: 30 de Adele fue también el álbum de vinilo más vendido del año, un formato que también disparó sus ventas en los últimos 12 meses, superando un récord de tres décadas.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?