Las 8 mejores series estrenadas en 2023 y que puedes ver ya en Crunchyroll

Tras un invierno que no fue tal, llega la primavera. En Japón, el cambio de estación coincide con la llegada a los canales de televisión de nuevos animes, que sustituyen a los de la temporada anterior. Este modelo ha sido adoptado por las plataformas de streaming, que dan paso a los animes de primavera a partir del 1° de abril de 2023, y como siempre, el catálogo está repleto, especialmente cuando hablamos de la plataforma especializada Crunchyroll. Pero con cientos de nuevas series de anime que se estrenan cada año, el número de series fantásticas disponibles no tiene fin.

Mantenerse al día con los programas más populares de cada temporada puede ser un reto, pero como uno de los mayores servicios de streaming de anime disponibles, Crunchyroll hace que sea fácil encontrar todas las nuevas series a medida que salen. Aunque la lista de las mejores series del año cambia constantemente con cada temporada, siempre hay algunas nuevas que cautivan a los fans del anime, así que si quieres ponerte al día con algunas de las mejores series nuevas del año, aquí tienes una lista de los mejores animes estrenados este año, y que se encuentran disponibles en Crunchyroll. Hay romance, violencia, magia, adolescentes y hasta una historia con los yakuza. ¿Cuál se convertirá en tu nueva favorita?

Publicidad

8. Hell’s Paradise

Tras Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga y Shingeki No Kyojin, el estudio MAPPA regresó hace un par de meses con una nueva serie: Hell’s Paradise. La adaptación animada del manga de Yûji Kaku es una de las más esperadas de este año. Hell’s Paradise cuenta la historia de Gabimaru, un famoso shinobi del siglo XI que busca la muerte en prisión. Excepto que el entrenamiento sobrehumano al que se ha sometido para convertirse en luchador le permite resistir cualquier intento de ejecución. Es su encuentro con una verdugo especialmente formidable lo que dará un nuevo sentido a su vida. A cambio de salvarle la vida, le ofrece un trato: debe viajar a una isla misteriosa para encontrar un elixir de la inmortalidad. No es una misión tan complicada, salvo por el hecho de que todos los que han estado en la isla han vuelto cortados en pedazos.

7. Magical Destroyers

En otro género, tenemos a Magical Destroyers. Este anime totalmente original es obra de Jun Inagawa y está dirigido por Bibury Animation Studio. La historia se centra en las desventuras de Otaku Hero, Anarchy, Blue y Pink, un cuarteto de otaku. En su mundo, el anime, los videojuegos, el manga, la música y el cosplay están prohibidos en Japón, algo impensable para nuestro grupo de protagonistas, que quieren lanzar una rebelión para recuperar el barrio de Akihabara, el paraíso de la cultura más fan de Tokio.

Publicidad

6. Mashle: Magic and Muscles

¿Qué pasaría si saber hacer un pastel de crema desde cero fuera la base de la sociedad? Al menos eso es lo que ocurre con Mashle, un anime producido por A-1 Picture que se estrenó este año en la plataforma. En esta adaptación del manga de Hajime Komoto, seguimos las aventuras de Mash Burnedead, un forastero que se pasa el día desarrollando sus músculos y que nació sin poderes mágicos, lo que se castiga con la muerte en este universo. Cuando Mash es descubierto por un agente de policía, se ve obligado a ingresar en Easton, una prestigiosa academia de magia, donde debe convertirse en el mejor alumno para escapar de la pena de muerte. Pero no es con la magia con lo que pretende convertirse en el mejor, sino con sus músculos.

Publicidad

5. Skip and Loafer

También estrenada Crunchyroll este año, Skip and Loafer es un anime de corte romántico y cómico. Basado en el manga homónimo de Misaki Takamatsu, este anime cuenta la historia de Iwakura Mitsumi, una excelente estudiante que sueña con abandonar la campiña japonesa para ingresar en una prestigiosa universidad y cambiar el mundo. Pero antes de poder hacerlo, tiene que prepararse para la vida en su nueva secundaria de Tokio, lo que es todo un trastorno para esta ingenua chica de campo, que podrá contar con Shima Sousuke, un apuesto compañero de su clase que podría ser algo más que un amigo.

Publicidad

4. My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Una mezcla de videojuegos y romance, este anime es para muchos una cita ineludible si te gustan las comedias románticas. Y este razonamiento funciona igual de bien si te interesan los videojuegos, ya que estos juegan un papel central en la trama. La animación cuenta la vida de Akane Kinoshita, una joven a la que su novio abandona tras una aventura que tuvo con una mujer que conoció en un juego online. Es una auténtica humillación para Akane, que descarga su rabia con los monstruos de una partida y comparte su angustia con otro jugador de su gremio, un tal Yamada. Pero a Yamada le importa un bledo su historia, incluso cuando se encuentran por casualidad en un evento en la vida real.

3. My Clueless First Friend

Esta producción de St. Signpost aborda un tema particular: el acoso escolar. En este caso, Akane Nishimura es la víctima. Incluso es apodada “la bruja de las tinieblas” por su clase. Pero no hay nada malo o siniestro en ella. Simplemente es muy tímida, y es Taiyô Takada, un nuevo alumno franco e ingenuo que desconoce todos los rumores que rodean a Akane, quien va a sacarla de su caparazón. Una hermosa historia de amistad y aventura, en una edad en la que las relaciones sociales no siempre son fáciles.

Publicidad

2. Buddy Daddies

Esta serie llamó la atención de los fans mucho antes de su estreno, prometiendo un anime familiar divertido, lleno de simpáticas travesuras y mucha acción. Hasta ahora, ha cumplido todas sus promesas. Este anime sigue a Kazuki y Rei, dos asesinos profesionales que acaban de aceptar su misión más complicada: criar a la hija pequeña de uno de sus antiguos objetivos. Los fans de las comedias de humor y los aficionados a la acción sin duda disfrutarán viendo a este grupo navegar juntos por la vida familiar.

1. My Home Hero

My Home Hero es un thriller nos adentra en el mundo de los Yakuza. Aquí seguimos a Tetsuo, un asalariado corriente que descubre que su hija Reika es víctima de violencia doméstica a manos de Nobuto Matori, su novio, que también forma parte de los yakuza. Pero esto no impide que Tetsuo mate a Nobuto, con el único objetivo de proteger a su hija. Sin embargo, la desaparición del criminal acaba llamando la atención de sus colegas, lo que podría poner en peligro a la familia de Tetsuo.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?